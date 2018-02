Fins a 29 comparses han posat llum, color i música a la ciutat

Actualitzada 10/02/2018 a les 20:22

Com és tradicional per carnaval a Tarragona, s’ha celebrat la Rua de l’Artesania que ha aplegat a 29 comparses que competiran per quedar entre les 15 millors del Carnaval 2018. La rua ha començat a les sis de la tarda a l’Avinguda Ramón i Cajal i ha acabat a l’Avinguda Catalunya, passant prèviament per la font del Centenari i el carrer Rovira i Virgili. Per aquests carrers de Tarragona han desfilat prop de 2.000 persones que han omplert de llum, color i música la ciutat.