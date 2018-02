La Baixada del Pajaritu arriba a la tretzena edició

Alguns dels participants han aprofitat l’ocasió per reivindicar-se

Actualitzada 10/02/2018 a les 12:47

Girafes, cocodrils, fotògrafs de safari i alguns Guàrdia Civils s'han deixat veure aquest matí a la Baixada del Pajaritu. Enguany s'ha celebrat la tretzena edició d'aquest recorregut d'andròmines que ha deixat imatges de tots els colors al nombrós públic que observava atentament les disfresses dels participants. Alguns d'ells han aprofitat per reivindicar-se com per exemple, protestar contra el Polígon Sud amb un carretó decorat amb xemeneies de la petroquímica, per reclamar més carrils bicis o parodiant la Guàrdia Civil amb el Piolín i caretes de Rajoy i Albert Rivera.