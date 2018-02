Aparentment, no hi ha signes de violència

Actualitzada 09/02/2018 a les 18:46

Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís, a les 15.15 hores, per la troballa d'un cos sense vida d'una persona a la Rambla Nova, entre els carrers Unió i Fortuny. El difunt correspon a un home sense sostre d'uns 45 anys.La persona trobada, aparentment, no té signes de violència. Els agents estan esperant la comitiva judicial per que determini les causes de la mort i es puguin esclarir els fets.Els veïns del lloc on ha aparegut la persona morta s'havien queixat fa uns dies de que hi havia matalassos i altres pertinences. Aquest punt, una entrada resguardada, és un lloc habitual on hi pernocten gent sense sostre.