Obertes les inscripcions per la Pujada al Llorito

El dia 4 de març també es podrà participar a la caminada popular

Actualitzada 09/02/2018 a les 18:09

Aquesta setmana s'han obert les inscripcions per a la 29a pujada al Llorito i la caminada popular, que tindrà lloc el diumenge proper 4 de març.La sortida de la Pujada al Llorito es farà des de la Rambla Vella, davant de l’edifici de la ONCE, a les 10 hores. La cursa, fundada per la ONCE Tarragona, l'organitza el Patronat Municipal d’Esports de la ciutat.Pel que fa a la caminada, els participants sortiran del mateix lloc a les 9.30 hores. El recorregut d'aquesta és de 5,2 km i els assistents podran transitar pel Passeig Arqueòlogic.Les inscripcions per a la cursa tenen un preu de 7 euros i es poden formalitzar a través de la web del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona.La caminada popular és gratuïtat i només cal confirmar l'assitència a qualsevol instal·lació esportiva municipal, a la seu d’ONCE Tarragona i també a través de la web del Patronat.