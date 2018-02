L'operació iglú passa a fase d'alerta

El dispositiu manté l’allotjament a les persones sense sostre que ho sol·licitin

Actualitzada 09/02/2018 a les 13:10

L'Ajuntament de Tarragona ha decidit passar l'Operació Iglú de la fase d'emergència a la fase d'alerta, a causa de les previsions meteorològiques. En aquesta fase es facilitarà allotjament a les persones sense sostre que ho precisin i o ho sol·licitin, i es mantindrà per a les dues persones que van ser allotjades ahir dijous. Aquesta nit, però, no hi haurà la sortida nocturna del dispositiu, format per la Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Protecció Civil i Creu Roja.L’allotjament de les persones sense sostre es mantindrà mentre les inclemències meteorològiques i, especialment les baixes temperatures, puguin suposar un perill greu per a la seva salut i la seva integritat física.