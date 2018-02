L'Operació Iglú ha atès 18 persones sense sostre aquesta nit

S'estan valorant les previsions meteorològiques per decidir si aquesta nit l'Operació Iglú es manté operativa

Actualitzada 09/02/2018 a les 10:25

L’Operació Iglú, que va activar ahir dijous l’Ajuntament de Tarragona ha causa de les baixes temperatures, ha atès 18 persones sense sostre aquesta nit. El dispositiu ha localitzat 12 persones que han rebutjat ser allotjades i han rebut assistència -mantes i aliment calent-, dues persones han estat allotjades i quatre no han volgut cap tipus d'assistència.En aquests moments s'estan valorant les previsions meteorològiques per decidir si aquesta nit l'Operació Iglú es manté operativa.L’Operació Iglú forma part del protocol d’actuació conjunt per onada de fred de les àrees de Serveis a la Persona i Seguretat Ciutadana, juntament amb Creu Roja. A partir del mes de novembre entra en fase de prealerta i es posa en funcionament en el cas que es tingui la previsió d’una davallada important de les temperatures i s’activi l’alerta d’onada de fred des de Protecció Civil de la Generalitat. El dispositiu està format per un equip d'una desena de persones, integrat pel cap de torn de la Guàrdia Urbana acompanyat d’una dotació, personal de Serveis Socials, membres de la Creu Roja i Protecció Civil.