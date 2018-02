L'espectacular veler-escola Shtandart torna a Tarragona

Es tracta d'una rèplica del vaixell rus que es va construir el 1703 i que va tenir com a primer capità el tsar Pere el Gran

08/02/2018 a les 10:23

La Marina Port Tàrraco rebrà, aquest divendres, el veler-escola Shtandart, que obrirà les portes al públic al llarg de tot el cap de setmana, i que ja havia atracat al port tarragoní l'any 2015. L'Shtandart és un vaixell de 34,5 metres d'eslora i el seu pal més alt arriba a 33 metres. Es tracta d'una rèplica del buc rus que va fer construir el tsar Pere el Gran, i que va participar en accions militars a la guerra del Nord.De fet, el mateix tsar Pere el Gran va ser el primer capità del vaixell. L'original es va construir el 1703 i estava integrat a la flota del Bàltic de l'exèrcit rus. Després de prendre part en accions militars durant la gran Guerra del Nord, l'any 1719 va ser donat de baixa. Un edicte del mateix tsar Pere el Gran va decretar la conservació del veler com a monument a la indústria naval russa.El vaixell original, però, va patir les condicions climàtiques i ni tan sols un procés de restauració ordenat per l'emperadriu russa Catalina I van poder culminar-se a causa del seu estat de deteriorament.La mateixa emperadriu va dictar aleshores la construcció d'una nova nau Shtandart que no s'iniciaria fins 300 anys més tard, el 1994 a Sant Petersburg treballant-hi amb tècniques molt antigues de construcció naval junt amb les últimes tecnologies del moment. La nova nau està decorada amb canons d'attrezzo que poden disparar càrregues de pólvora, però no projectils.