L'Audiència Provincial prorroga la presó provisional per Ramon Franch

Considera que hi ha un major risc de fuga en haver-hi una sentència que el condemna a 15 anys de presó

Actualitzada 09/02/2018 a les 12:02

L'Audiència Provincial de Tarragona ha decidit prorrogar la presó provisional per l'agent immobiliari Ramon Franch, condemnat a 15 anys de presó per la mort de Carme Gallart, segons informa el Diari de Tarragona.La raó per la qual el jutga ha prorrogat la mesura cautelar de presó per l'agent immobiliari és «el significatiu augment de risc de fuga» que suposa el fet que hagi estat condemnat a 15 anys de presó, tal com reprodueix el mateix rotatiu.Segons exposa el magistrat, la presó provisional pot ampliar-se fins la meitat de la pena de 15 anys de presó que es va imposar a Franch.