Els veïns del Francolí, «desinformats» sobre el Centre Penitenciari Obert

Segons els plans de la Generalitat, les obres de l’edifici comencen aquest any, però els veïns no en saben res i han reclamat ser «part interessada»

Actualitzada 08/02/2018 a les 20:07

«No ha canviat res»

Els veïns del Parc del Francolí tornen a la càrrega contra el Centre Penitenciari Obert. Aquest equipament, que s’havia de començar a construir enguany, estarà expressament dissenyat per al tractament dels interns en règim de tercer grau, que actualment compleixen condemna a l’antiga presó de la ciutat. La portaveu de l’Associació de Veïns, Roser Barrio, assegurava que «mai hem tingut cap notícia al respecte» i que la seva font d’informació és la premsa. «Van tancar la porta després de l’anunci i no ens han tornat a dir res mai més», sentenciava Barrio.Encara que els veïns presumeixen que la construcció del Centre Penitenciari Obert s’ha paralitzat després de l’aplicació de l’article 155, han decidit reclamar a la Generalitat de Catalunya que l’entitat veïnal es converteixi en «part interessada» del projecte. D’aquesta manera, l’associació estaria informada dels tràmits i les novetats que tenen relació amb l’execució de les obres de l’edifici. «Considerem justificada, per la seguretat i per la infraestructura del barri, que l’Associació de Veïns formi part interessada del procediment», detallava Barrio.Cal recordar que aquest projecte no va ser ben rebut pels veïns i veïnes del voltant del Parc del Francolí. «No creiem adient que s’hagi d’ubicar un Centre Penitenciari Obert al costat d’una escola, d’una llar d’infants i d’un parc», expressava la portaveu, que afegia que «el que més por ens fa són les companyies que pugui portar el Centre, no pas la construcció del propi centre». Des del moment en què es va anunciar la construcció d’aquest equipament, el mes de juliol de 2016, els veïns ja es van començar a mobilitzar. Ara, dos anys més tard, disposen d’una associació per fer més força. Tot i això, Barrio reconeixia que «serà difícil paralitzar completament el projecte». És per aquest motiu que han reclamat estar informats al detall sobre les passes que s’estan realitzant, encara que «no oblidarem mai la possibilitat de paralitzar-ho».Des del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya informaven a aquest mitjà que no hi ha cap novetat sobre la construcció del Centre Penitenciari Obert perquè «tot va sobre la marxa i els terminis que es van presentar el 2016 no han canviat». Segons detallaven, «l’aplicació de l’article 155 no ha alterat els terminis perquè es va fer l’encàrrec a l’empresa constructora abans de la seva aplicació». Així doncs, les obres de l’equipament haurien de començar aquest any i tindrien una durada d’un any i mig. Està previst que el nou centre obert entri en funcionament a finals de 2019, i s’estima una inversió total de 9 milions d’euros per a la seva construcció.El nou Centre Obert tindrà capacitat per a 150 interns i serà l’únic de tota la demarcació. La superfície construïda superarà els 3.500 metres quadrats, que estaran distribuïts en planta baixa més quatre pisos. L’equipament disposarà d’espais comuns, despatxos i 72 habitacions. La construcció també preveu un soterrani de més de 800 metres quadrats per a altres usos a determinar pel Departament de Justícia. Quan obri el Centre, tancarà l’antiga presó.