Aerodance s'emporta la Disfressa d'Or del Carnaval de Tarragona 2018

El Carnestoltes tarragoní torna a omplir de gom a gom la TAP amb l'elecció de la millor disfressa d'exhibició

Actualitzada 09/02/2018 a les 00:57

Aerodance van ser els grans triunfadors de la gala d'elecció de la Disfressa d'Or 2018 del Carnaval tarragoní. El segon lloc, també d'enorme mèrit, va ser per a la comparsa de La Ballaruga.Aquest any va ser necessari esperar fins gairebé l'última de les actuacions per a poder veure el conjunt de disfresses que finlment es van emportar el premi. L'ordre d'actuació de les comparse va ser el següent:1. Cromatic Fusion2. AVV L'Albada3. Tàrraco de luxe4. Spectrum5. Disc 456. Estudi Dansa Montserrat7. AAVV ResidencialPalau–TorresJordi8. Platinum9. Amics de la Part Alta10. Fotem-li canya11. La Unió12. Carmelitas13. La Ballaruga tgn14. Cayo Largo15. Comparsa_Petada16. Som i Serem17. Aerodance18. NouRitmeGairebé 3.000 persones van omplir la Tàrraco Arena Plaça per gaudir, una vegada més, d’un dels certàmens més esperats: la Disfressa d’Or. Les entrades estaven exhaurides des de dimecres, demostrant una vegada més que aquest espectacle està més que consolidat i que forma part del top ten d’esdeveniments tarragonins durant l’any. 18 comparses es van donar cita per fer-se amb l’ansiat triomf, en un show que va començar a dos quarts de deu de la nit i que va tenir, com a presentador, el cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordas.Si el Carnaval tarragoní és considerat un dels millors de l’Estat, i fins i tot, del món, és pel sacrifici que les comparses duen a terme durant la resta de l’any per preparar aquesta cita com es deu. No són pocs els que asseguren que el carnaval és un dels eixos centrals de la seva vida. I això es va tornar a demostrar a la TAP.