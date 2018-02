Volkswagen Group adjudica a Bergé la logística de vehicles importats

El Port de Tarragona compta amb un dels tres grans centres logístics de l'empresa

Volkswagen Group Espanya Distribució ha adjudicat al grup Bergé el servei de la gestió logística i emmagatzematge dels cotxes importats de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen vehicles comercials.Bergé compta amb tres grans centres logístics a Santander, Ciempozuelos (Madrid) i el Port de Tarragona per atendre les necessitats de Volkswagen en les seves grans àrees d'influència al nord, centre/sud i est.Segons informa el grup Bergé, l'adjudicació s'ha ratificat a través de Volkswagen Konzern Logistics i s'ha atorgat a Bergé per l'alta capacitat que ofereixen els seus centres logístics, la qualitat dels seus tallers i les bones comunicacions.El contracte, de tres anys ampliable a dos més, suposa la gestió del volum dels vehicles importats procedents de les fàbriques del Grup Volkswagen, que en el primer any serà de 180.000 vehicles.La companyia gestiona més de 2 milions de metres quadrats per emmagatzemar més de 100.000 vehicles i s'ha valorat també la qualitat dels seus més de 30.000 metres quadrats de tallers per a preparacions de lliurament i altres serveis tècnics.També compta amb protecció anti-calamarsa en diverses de les seves instal·lacions i connexions multimodals dels seus centres (tren, vaixells regulars i camió) i, en total, transporta 600.000 vehicles l'any per carretera amb la seva flota de 400 camions.L'adjudicació a Bergé s'emmarca en el programa 'Green Logistics' de Volkswagen Group Espanya Distribució, que pretén reduir les emissions de CO2 de les operacions logístiques.Volkswagen Group Espanya Distribució va iniciar la seva activitat el 1993 i és el primer distribuïdor d'automòbils d'Espanya.De la seva banda, Bergé és un operador de referència en serveis logístics per a l'automòbil, portuaris i marítims, que integra tota la cadena de subministrament per facilitar el transport global de mercaderies.En l'àmbit de la logística integral de vehicles realitza més de 3 Milions de serveis anuals i gestiona més d'1 milió de vehicles en els seus terminals portuàris.El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu, ha dit avui, en el balanç de l'any, que en el mes d'abril vinent, estaran adequats els terrenys per acollir els vehicles de Volkswagen.Andreu confia que aquest nou projecte impulsi el trànsit de vehicles en el Port de Tarragona fins a 250.000 unitats mogudes i ha mostrat la seva satisfacció per l'alta qualitat de les empreses que operen al port