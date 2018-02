Rozalén oferirà un concert per primer cop a Tarragona a l'abril

La cantant actuarà al Teatre Tarragona el proper 8 d'abril

La cantant Rozalén trepitjarà ben aviat l’escenari del Teatre Tarragona per oferir el que serà el seu primer concert a la ciutat. L’artista oferirà aquest concert en data del 8 d’abril a les 8 del vespre.Rozalén, natural d’Albacete i una de les veus més conegudes de la cançó d’autor del panorama musical actual, presentarà a Tarragona el seu tercer disc Cuando el río suena....L’impacte de la seva música ha transcendit les fronteres de l’Estat espanyol, arribant fins a països com Argentina, Perú, Xile o Mèxic.El seu tercer disc, produït per Ismael Guijarro, va sortir a la venda el passat 15 de setembre i s’està presentant en una gira per tot l’Estat. En aquest darrer treball, Rozalén se centra en les seves experiències personals per parlar de temes com el feminisme, la memòria històrica, la crisi dels refugiats o l’amor i el desamor.Les entrades pel concert de Tarragona ja es poden comprar a través de www.ticketplus.cat o de forma presencial en llocs com les oficines de correus , a Tarragona Arsis i Shiva i a Reus Qui’k.