L'Ajuntament de Tarragona activa l'operació iglú per les baixes temperatures

La finalitat és protegir la salut i la integritat física de les persones sense sostre

Actualitzada 08/02/2018 a les 17:23

Aquesta nit la Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Protecció Civil de Tarragona i Creu Roja posen en marxa el dispositiu conjunt Operació Iglú en previsió de les baixes temperatures. La finalitat és protegir la salut i la integritat física de les persones sense sostre que es detectin a la via pública. A totes se’ls oferirà allotjament i, en cas que algú no vulgui ser allotjat, se li facilitaran mantes i aliments calents.L’Operació Iglú forma part del protocol d’actuació conjunt per onada de fred de les àrees de Serveis a la Persona i Seguretat Ciutadana, juntament amb col·laboració amb Creu Roja. Aquest migdia ha entrat en fase d’emergència per la previsió de baixes temperatures i l’actuació en fase d’alerta del pla Neucat. Aquest dispositiu està format per un equip integrat pel cap de torn de la Guàrdia Urbana acompanyat d’una dotació, personal de Serveis Socials, membres de la Creu Roja i Protecció Civil amb dos vehicles. Els allotjaments de les persones sense sostre es mantindran mentre les baixes temperatures puguin suposar un perill greu per a la salut i la integritat física.D'altra banda, el Consistori també ha activat aquest dijous el Pla d'Actuació Municipal (PAM) en fase de prealerta per les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'activació del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). Per això s'estan fent els preparatius per disposar de sal per, en cas de necessitat, distribuir-la seguint les indicacions de la Guàrdia Urbana o Protecció Civil. També s'ha avisat els membres del Consell Assessor del PAM perquè estiguin en alerta per si escau alguna actuació d'emergència i també s’han donat instruccions als responsables dels serveis municipals pel tancament de fonts municipals i del reg de parcs i jardins.Segons les previsions, aquesta nit les precipitacions es desplaçaran cap al sud de Catalunya i poden afectar el litoral i prelitoral de Tarragona. La cota de neu aquesta zona es mantindrà als 100 metres i puntualment podrà baixar fins a nivell del mar.