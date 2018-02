El Port de Tarragona tanca el millor exercici dels darrers deu anys amb un tràfic de 34 milions de tones

Els ingressos han augmentat d’un 9,75% durant el 2017 fins arribar als 57,4 milions d’euros

Bons resultats econòmics

La passarel·la del Miracle, a punt el 31 de març

El Port de Tarragona ha tancat l’exercici del 2017 amb un tràfic de 34,04 milions de tones, un 7,8% més que l’any anterior, assolint la millor xifra dels darrers deu anys. El president de l’Autoritat Portuària, Josep Andreu, els resultats de «molt bons» i «molt positius», atès que fins i tot s’ha superat l’objectiu dels 33 milions de tones. De cara a aquest any, el Port encara no ha fet públiques les seves previsions, però Andreu ha avançat aquest dijous un increment del 9% durant el mes de gener. El tràfic de productes agroalimentaris, que ha registrat períodes de «saturació» i bloqueig de vaixells per manca d’espai, es preveu que mantindrà un bon comportament. Pel que fa als resultats econòmics, els ingressos del Port de Tarragona han augmentat d’un 9,75% en el passat exercici, fins als 57,4 milions d’euros.Els líquids a doll ha estat un dels àmbits que han liderat el creixement, amb 22 milions de tones, un 8,7% més. En aquest mercat destaca l’increment del 12,5% del cru -9,59 milions de tones-. Els altres productes petrolífers ho han fet d’un 6,2% més, fins a les 10,71 milions de tones i, entre aquests, destaquen els 0,88 milions de tones mogudes d’asfalt, un 8,4% més. Els químics i adobs amb un augment del 4,2% i un total d’1,74 milions de tones mogudes han constatat, segons Andreu, «el bon comportament que ha tingut el polígon petroquímic».Els sòlids a lloure han crescut un 5%, fins als 9,5 milions de tones. El carbó ha seguit a l’alça amb 3,7 milions de tones, un 8,3% més, mentre que s’ha frenat el moviment de cereals, pinsos i farines -un 4,4% menys i 4,55 milions de tones-. Andreu ha admès que s’han viscut dies de saturació per la impossibilitat d’atendre tota la demanda per manca d’espais als molls. Alguns vaixells s’han vist «bloquejats» -fins a 18 en un mateix dia, a finals d’any- i se n’han hagut de desviar a Barcelona i Castelló.Per aquest motiu, el Port ha engegat un grup de treball amb tots els agents implicats per tal de cercar nous espais d’emmagatzematge de les matèries primeres i, també, per poder introduir millores tecnològiques de la gestió logística. Malgrat tot, el president del Port s’ha mostrat confiat que el Port de Tarragona seguirà líder en agroalimentari a la Mediterrània i que podrà seguir creixent fins als 6 milions de tones. Pel que fa la resta de sòlids a lloure, s’ha registrat un repunt del 42%, fins als 1,26 milions de tones, amb un increment del 136,7% dels moviments de sal comuna -0,45 milions de tones-.La càrrega general ha assolit els 2 milions de tones -un 4,3% més-, però el tràfic de contenidors continua a la baixa. Aquest segment ha caigut d’un 28,9% i s’ha quedat en els 0,59 milions de tones. Andreu ha admès que aquest és un «punts febles» de les instal·lacions tarragonines i ha assenyalat que l’operadora DP World no acaba de trobar la fórmula de desenvolupament més adient. «El Port ha fet els deures i segueix al seu costat, però creiem que és la terminal qui ha de desenvolupar i liderar les seves estratègies comercials», ha manifestat.En canvi, segments de diversificació com el paper i la pasta de paper han crescut d’un 42,6% fins a les 585.033 tones. El tràfic d’automòbils ha repuntat d’un 30,7%, amb 200.209 unitats mogudes, i el tràfic d’animals vius iniciat el 2012 també consolida el seu creixement, amb un repunt del 28% i 344.438 caps de bestiar transportats. Pel que fa als vehicles, el projecte de Volkswagen s’espera que enfili els resultats fins a les 250.000 unitats mogudes al llarg d’aquest any. En aquest sentit, els terrenys que s’estan adaptant per acollir vehicles durant un termini de tres anys a la zona de la futura ZAL, a la Pineda, estaran adequats a l’abril.Andreu ha posat en valor els 1,5 milions de tones mogudes en mercaderia general, retornant a nivells anteriors a la crisi. En aquest sentit, el president de l’Autoritat Portuària ha justificat els bons resultats per l’aposta per la diversificació amb productes de «molt valor afegit» i amb un major rendiment.Tal com ja s’havia anunciat, en tràfic de creuers s’ha registrat un rècord de 51.390 viatgers -un 282% més- i 37 creuers -un 68% més-. Les previsions de cara a aquest any es mantenen optimistes i la previsió és que s’assoleixin els 80.000 creueristes i les 55 escales. D’aquestes, Costa Cruceros preveu realitzar entre 23-24 escales, repetint a Tarragona com a port base, amb un vaixell més gran que la passada campanya.Pel que fa als ingressos, han crescut d’un 9,75% fins als 57,4 MEUR. El resultat d’explotació ha augmentat d’un 50% i ha assolit els 10,8 MEUR. L’EBITDA també ha repuntat d’un 14,79% fins als 32, MEUR i el resultat de l’exercici s’ha situat en els 10,4 MEUR, un 70,49% més. Pel que fa al ‘cash flow’, ha seguit creixent fins als 31,5 MEUR, amb la qual cosa el Port de Tarragona ha incrementat un 20,69% la seva capacitat de generar recursos per a futures inversions com el contradic dels Prats. L’endeutament s’ha reduït d’un 4,5% fins als 57,3 MEUR i la ràtio ha davallat fins el 13%, enfront del 14,13% amb què es va tancar l’exercici anterior.Josep Andreu ha tret pit del fet que, salvant les distàncies globals, el Port de Tarragona ha assolit percentualment millors resultats que el de Barcelona. De cara al futur, s’ha mostrat convençut que Tarragona es podria situar com el quart port de l’Estat en un termini de cinc anys. En aquest sentit, a més de l’increment de productes agroalimentaris i de vehicles, s’espera que la implantació dels darrers projectes al Moll de la Química permetin un increment d’entre tres i quatre milions de tones anuals més.Més a curt termini, de cara a aquest 2018 Andreu s’ha mostrat prudent. El Port vol definir bé tot el conjunt de factors que entraran en joc, com ara la parada anunciada per Repsol. «L’objectiu seria no baixar dels 34 milions de tones assolits l’any passat», ha admès el president de l’Autoritat Portuària.Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, Andreu ha avançat que el port estudia un projecte de pas alternatiu dels trens de mercaderies, amb previsió que en el termini de deu anys la ciutat de Tarragona pugui impulsar la recuperació de la façana marítima. En aquest sentit, ha confirmat que, quan el projecte estigui «una mica més madur», es presentarà al govern espanyol, a Adif i Renfe. A més, Andreu ha assenyalat que el principal problema que presenta el Port en aquest àmbit és que encara no disposa d’ample europeu.En un altre ordre de coses, el president del Port ha avançat que la passarel·la de vianants que unirà la Baixada del Toro amb la platja del Miracle podria estar enllestida el 31 de març. Pel que fa a la remodelació integral del passeig marítim, les obres ja estan licitades i podrien arrencar a l’abril, amb la previsió que els treballs puguin estar enllestits al novembre.Andreu ha evitat especular sobre la seva continuïtat en el càrrec i l’ha deixada en mans del Govern que es pugui constituir en les pròximes setmanes. Tot i això, s’ha mostrat disposat a seguir al capdavant de la institució i a seguir impulsant els projectes de futur del Port de Tarragona, així com poder veure l’esperada arribada de l’ample internacional a les instal·lacions.