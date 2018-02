El Parc del Francolí tindrà més vigilància després de l'agressió sexual a una 'runner'

Així ho van acordar ahir, durant una reunió, els veïns del barri i la Guàrdia Urbana, qui va transmetre «total confiança» als ciutadans de la zona

Regulació del trànsit

La Guàrdia Urbana de Tarragona incrementarà la vigilància al Parc del Francolí, espai on el passat 25 de gener es va produir una agressió sexual a una runner. Aquest va ser el compromís del cos policial amb els veïns del barri, després de la reunió mantinguda dimecres a la tarda. En els dies posteriors a l’agressió, es va generar una important alarma social al barri. Així ho assegurava la presidenta de l’associació de veïns del Parc Francolí, Roser Barrio. Tot i això, els agents municipals van transmetre ahir a l’associació «total confiança» sobre uns fets que, segons van subratllar els membres del cos, «no són habituals».«Ja fa temps que no detectem una presència policial adequada al Parc Francolí», explicava Barrio a aquest mitjà. Aquest va ser un dels motius que van dur a l’associació a demanar una reunió amb Seguretat Ciutadana. I és que, de fet, la reunió es va demanar amb anterioritat a l’agressió. Tot i així, els fets ocorreguts el passat 25 de gener van tenir protagonisme durant la trobada, perquè tal com deia Barrio, «jo segueixo portant a la meva filla al Parc, però no ho faig amb la mateixa seguretat». L’alarma social es va estendre al barri en els dies posteriors de l’agressió, i tot i que els ànims s’han calmat, la percepció d’inseguretat per part dels veïns persistia. Per aquest motiu, ahir la Guàrdia Urbana es va comprometre a incrementar la vigilància en l’entorn.L’objectiu del cos municipal serà «fer-se notar i donar percepció de seguretat als usuaris del Parc», detallava Barrio. Tot i això, els agents van deixar clar en tot moment que la seva presència al Parc Francolí no és ni molt menys nul·la. L’any 2017, la Guàrdia Urbana va fer 120 intervencions en l’espai. I tan sols durant aquest mes de gener, ja en porta una vintena. «Però tot i aquestes dades, la nostra percepció era que la zona estava desprotegida, també abans de l’agressió sexual de fa uns dies», explicava Barrio a aquest mitjà.D’altra banda, els agents van informar els veïns que la investigació sobre els fets del 25 de gener segueix oberta i va en bon camí. «Ens van transmetre confiança i ens van dir que, tot i que no podem relaxar-nos, no hem de tenir cap por en sortir al carrer o en anar al parc», explicava la presidenta de l’entitat veïnal, qui valorava la reunió de «positiva».Una altra de les preocupacions que els veïns van transmetre al cos policial era sobre el col·lapse de circulació que es produeix durant les hores d’entrada i sortida de l’escola Tarragona. Segons detallava Barrio, són desenes els vehicles de pares i mares de l’escola els que s’agrupen als carrers del voltant del centre a les nou del matí i a les cinc de la tarda. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana s’ha compromès també a fer acte de presència i regular el trànsit rodat per evitar el col·lapse.Amb tot, però, els agents van comunicar que l’escola Tarragona no és «prioritària», ja que la seva ubicació es troba fora del centre de la ciutat i, per tant, els col·lapses no afecten la circulació general del municipi. Tot i això, els veïns són optimistes i esperen millores.