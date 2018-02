El conductor de l'accident de la rotonda de les Gavarres no tenia carnet i va donar positiu en alcolhèmia

El noi, Adrián R., va donar 0,19 mg/l en aire aspirat i negatiu en drogues

Actualitzada 08/02/2018 a les 16:28

Els Mossos d'Esquadra han confirmat avui que el conductor de l'accident que va tenir lloc el dissabte a la rotonda de les Gavarres i on van morir dues noies de Lleida no té carnet de conduir i va donar positiu en alcolhèmia.El noi, Adrián R., de 22 anys no s'ha tret mai la llicència de conduir. A les prova de detecció de substàncies va donar negatiu però en alcoholèmia va donar 0,19 mg/l en aire aspirat, valor que es considera positiu al no disposar de carnet de conduir.L’accident va passar a la rotonda de les Gavarres a primera hora del matí del dissabte. El vehicle sinistrat circulava provinent de Reus en direcció a Tarragona a gran velocitat quan es va encastar contra la tanca de formigó de la rotonda, va saltar un talús i es va precipitar per un terraplè fins al voral de l’autovia A-7, que transcorre per sota d’aquesta zona. El turisme circulava a més de 140 quilòmetres per hora, malgrat que l’accés a la rotonda obliga els vehicles a reduir la velocitat fins als 40 quilòmetres per hora i a cedir el pas.Com a conseqüència de l’accident, van perdre la vida la passatgera davantera i la posterior del vehicle, Tamara Hernando González, de 19 anys (Secà de Sant Pere) i Elisenda Calderó López (Alcoletge), de 27. Les dues joves mortes en l’accident de trànsit i el conductor del vehicle vivien a Lleida. El cotxe, un Volkswagen Golf, era propietat de la noia de més edat i, segons fonts coneixedores del cas, tots tres tornaven de celebrar l’aniversari d’ella a Salou.El conductor, que el van traslladar en estat greu a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, continua ingressat i evoluciona favorablement de les ferides.Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació oberta per esclarir els fets.