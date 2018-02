Carnestoltes reivindica un Carnaval de plomes i purpurina

La política de pàrquings i les obres del Mercat centren el discurs del Rei a la plaça de la Font

Xiquets i Colla la Bóta

El Rei Carnestoltes, la seva Concubina i els sèquits van fer ahir l’entrada triomfal a Tarragona. La comitiva es va concentrar al pla de la Seu i, després de dirigir-se al carrer Major, va arribar a la plaça de la Font, on l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros li va fer entrega de la vara de comandament. Algunes comparses van fer coreografies i una batucada va animar una tarda freda. El Rei Carnestoltes va convidar els portadors dels penons a pujar a l’escenari des d’on va llegir el discurs. Curiosament, en un Carnaval que reivindica la igualtat de l’home i la dona, la Concubina va ser mera espectadora durant la interpretació del discurs per part del Rei.Abans de començar el discurs, els membres de seguretat del Rei Carnestoltes van detenir un individu que va pujar a l’escenari amb males intencions. El missatge era demanar «més seguretat». La política d’aparcaments de l’Ajuntament i el Mercat Central van formar part del seu discurs. «Una mica més i no vinc perquè m’he de deixar els diners en un pàrquing però, això sí, he aparcat al Jaume I» i, «sí, aquest any s’han acabat les obres del Mercat».El Rei Carnestoltes va cridar els ciutadans a «iniciar la festa i la disbauxa», i va proclamar l’imperi «de les plomes i la purpurina» .Els Xiquets de Tarragona i La Colla La Bóta proposen, per la seva banda, per demà, divendres, una jornada popular i festiva. Tot començarà a les 19:30 hores, a la plaça de la Pagesia, on es farà la plantada de La Farra dels Ninots que organitzen els de La Bóta des de fa 4 anys. La proposta és recórrer la Part Alta amb els Ninots i, tothom qui vulgui afegir-s’hi, fent parada a diferents bars amenitzats per la Charanga Los Mataos. Aquest any, com a novetat, la Farra acabarà a la plaça dels Àngels, on s’uniran al Ball de disfresses sense manilles que organitzen els Xiquets de Tarragona. La tinent d’alcalde de Festes, Begoña Floria, va destacar ahir la grandesa del Carnaval tarragoní on hi conviuen la rua i les desfilades amb les propostes més populars i satíriques».La colla La Bóta, a més de la Farra, avui, Dijous Gras, farà la parada dins el Carnaval Gastronòmic amb la coca de llardons, a la Rambla Nova a partir de les 9 del matí. També seran els protagonistes, com ja és tradició, del Judici del Rei Carnestoltes del dilluns dia 12, a l’Antiga Audiència, i de la Mascarada del Dol del dimarts, juntament amb Els Ministrers del Camp i del Llamp.