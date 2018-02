Agrolab es fa enrere d'una inversió que havia de crear prop de 200 llocs de treball a Tarragona

L'empresa ja havia comprat 5.000 m2 al CIM del Camp, però marxa cap a Burgos per la «situació política a Catalunya».

Actualitzada 07/02/2018 a les 14:36

Agrolab Group, companyia de matriu alemanya i amb seus a Tarragona, Burgos i València, ha decidit fer marxa enrere en la construcció del que havia de ser el laboratori més gran, d'analítica agrària i mediambiental, del sud d'Europa, que estava previst a la zona del CIM del Camp. La raó: la situació política a Catalunya.La companyia ja havia adquirit 5.000 mde terrenys al Centre Integral de Mercaderies (CIM) i la previsió era que es poses en marxa durant el primer trimestre d'aquest any, amb una plantilla de prop de 200 persones. L'edifici, a més del macrolaboratori, havia de convertir-se en un centre logístic de l'empresa i en la seu central a l'Estat espanyol.Finalment, però, la inversió, d'uns 6 milions d'euros marxarà cap al polígon industrial Villalonquéjar de Burgos. El màxim responsable de la companyia, Paul Wimmer, ho ha confirmat en un escrit enviat a tots els treballadors que hi ha a Tarragona, en resposta a les informacions que havien començat a inquietar el personal.Wimmer no tan sols ha confirmat la decisió de dur (malgrat tenir comprats els terrenys nous a Tarragona) el projecte cap a Burgos. I les causes exposades pel directiu, són clares: «la nostra decisió de construir el nou laboratori a Burgos es basa en les últimes eleccions, on els separatistes van aconseguir gairebé el mateix poder que abans de les eleccions».Wimmer afirma que es tracta d'una decisió que «no és contra Tarragona», que continuarà mantenint el laboratori que ja té malgrat que es faci el nou a Burgos. De fet, el directiu explica que l'analítica que actualment es realitza a Tarragona —d'aigua i bàsica d'aliments i pinsos— continuarà de la mateixa manera i que al macrocentre projectat es faran altres analítiques que actualment se subcontracten a altres empreses.El directiu alemany també afirma a la carta que es tracta d'una situació «irreversible» i que la previsió és que el nou centre a Burgos es posi en marxa durant el maig de 2019.En les justificacions sobre la situació política catalana, Paul Vinner considera que, malgrat actuar, «sempre no políticament i tenir una actitud molt liberal, en aquest cas he de dir que també veig que la situació política a Catalunya és regressiva i no orientada al futur».En la carta, Winner argumenta que si Catalunya s'independitza d'Espanya, «la comunitat europea no ho acceptarà i Catalunya mai serà membre de la UE. Aquest escenari és una catàstrofe pel nostre negoci».