Tarragona acollirà diverses conferències a càrrec de desenvolupadors de Google

Es parlarà sobre la Bitcoin, la utilitat de la realitat mixta, virtual i augmentada, entre d'altres temes

Actualitzada 07/02/2018 a les 18:00

El proper 17 de febrer la ciutat de Tarragona acollirà una nova edició del DevFest, organitzada pel Google Developers Group de Tarragona. Aquest esdeveniment, que són unes conferències de desenvolupadors on hi participen els diferents Google Developers Groups del món, es faran a la Fundació Universitat Rovira i Virgili del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació prop del Campus Sescelades de Sant Pere i Sant Pau.En aquesta edició, un dels objectius és tenir el màxim nombre de ponents femenines, ja que la seva presència sol ser mínima o inexistent en aquest tipus d'actes tècnics.A les ponències es parlarà sobre la Bitcoin, la fina línia entre el rendiment i la seguretat, la utilitat de la realitat mixta, virtual i augmentada, entre d'altres temes. Amb el GDG DevFest Tarragona es potenciarà el coneixement tecnològic a la zona, així com compartir experiènciae amb altres professionals del sector de les TIC i que estiguin interessats ​​en les últimes tendèncias.Juntament amb el Google Developers Group de Tarragona les jornades tambés les organitzaran les Women Techmakers Tarragona i TarracoDroid, l'empresa Sm4rt Cities i del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (DEIM) de la URV.Per participar-hi cal incriure's a traves de la web de DevFest Tarragona , tot i que les ponències són gratuïtes.