Sidonie actuarà a El Cau de Tarragona

El grup de Barcelona farà una gira d'aniversari per les sales on va començar

Actualitzada 07/02/2018 a les 16:11

El trio barceloní de pop-rock Sidonie ha anunciat avui que farà una gira pel seu 20 aniversari, a partir de març, que tornarà la banda catalana a les sales on va començar la seva carrera i en la que recordaran cançons que fa «molt de temps» que no toquen.El grup, que ja va visitar Tarragona a l'abril a la Sala Zero, tornarà a la ciutat el proper 9 de març a la sala El Cau, lloc des d'on arrencarà aquest tour. Després continuarà camí per Logronyo, Vigo, la Corunya, Saragossa, Toledo, Pícaro i Valladolid.«Pujarem a la furgoneta, tots tres sols, com quan es va iniciar aquesta increïble aventura i així donarem una sèrie de concerts en les sales on vam començar, recordant cançons que fa molt de temps que no toquem, agraint el nostre present a cada persona que ens va ajudar quan més difícil i necessari és per a un grup tenir una oportunitat», afirma el grup en una carta.Els seus integrants (Marc Ros, Jesús Senra i Axel Pi) van oferir el mes de desembre passat al multitudinari WiZink Center de Madrid (Palacio d'Esports) l'últim concert de la seva anterior gira, en la qual van presentar el disc El Pitjor Grup del Món (2016), el vuitè d'una discografia que van iniciar el 2001 amb l'homònim Sidonie.Les entrades ja estan a la venda des de la web de Ticketmaster per un preu de 25 euros (sense despeses de gestió).