Posar-se al cap l'esperit gladiador i esbojarrat d'en Tarracvs

El marxandatge dels Jocs Mediterranis ha fet una aposta per l’originalitat amb el Crazy Hat

Actualitzada 07/02/2018 a les 13:13

Goma eva o peluix

Són molts els elements que han fet de Tarracvs, la mascota dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, un ninot únic que no deixa indiferent a ningú. Un d’aquests elements és el casc de gladiador que duu i que el vincula amb el gloriós passat romà de la ciutat. A partir d’ara, aquest casc no només vestirà el cap d’en Tarracvs, sinó que ho farà de tothom qui s’endugui a casa el Crazy Hat. L’empresa Expolicencias, que té la llicència per elaborar el marxandatge dels Jocs i que ha estat la creadora del peluix de la mascota, ha dissenyat ara un barret que recrea el que vesteix el ninot.«Amb el marxandatge de Tarragona 2018, volíem fer alguna cosa original, que no fos només els típics objectes de sempre», comenta Clara Ferragut d’Expolicencias. Així va ser com va sorgir la idea d’elaborar un barret que recreés el de Tarracvs i que els espectadors poguessin dur durant els Jocs. El resultat final és un barret fet de polièster amb un acabat pelut com el d’un peluix, que el fa confortable i divertit a parts iguals. Aquest toc esbojarrat i fora de tota convenció en el món del marxandatge li ha valgut el nom de Crazy Hat —barret boig en anglès—. Des de fa ja uns dies es pot adquirir al web www.tarragona2018shop.com, en dues mides, una per adult i l’altra per a nen. Si es passa a recollir a les oficines de Diari Més, té un cost de 12,90 euros. Pagant 4 euros més, es fa l'enviament a domicili.El procés per arribar al Crazy Hat ha passat per diverses fases fins a arribar al disseny final. En un primer moment, la idea d’Expolicencias era la de fabricar un barret de goma eva, que es vendria desmuntat i que els consumidors muntarien a casa, gràcies a un conjunt de llengüetes que s’encavalcarien. Aquesta primera idea, però, tenia un risc important. I és que no sempre resulta fàcil el muntatge d’aquest tipus de barrets, especialment d’aquells que compten amb moltes peces, com és el cas de Tarracvs. Malgrat que es va fer un prototip per comprovar quin seria el resultat final d’aquesta primera idea, Expolicencias la va acabar desestimant.Ara bé, en aquell moment, l’empresa estava desenvolupant també el peluix d’en Tarracvs. De manera que va proposar al fabricant la possibilitat de confeccionar una reproducció del casc a mida humana i amb retocs per fer-lo adaptable i confortable a l’hora de portar-lo posat. El resultat ja es pot adquirir i de ben segur que guarnirà el cap de tots aquells petits i grans que vulguin viure d’una forma divertida els Jocs Mediterranis.