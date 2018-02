La Guàrdia Urbana deté l'autor de robatoris a una vintena de cotxes a Tarragona

El jove va agredir un dels agents que va detenir-lo a la plaça dels Sedassos

Actualitzada 07/02/2018 a les 12:57

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir aquest dimarts a la nit un jove de 25 anys com a presumpte autor de robatoris amb força a una vintena de vehicles, comesos al llarg del dia per la ciutat. El jove també ha estat denunciat per atemptat contra agents de l'autoritat i lesions.D'acord amb la informació facilitada des de la guàrdia urbana, aquesta, al llarg de la tarda va ser alertada de diversos robatoris a l'interior de vehicles a la zona del cementiri, i es va facilitar la descripció del presumpte autor.Diferents patrulles van iniciar la cerca de l'individu i, a quarts de dotze de la nit, seguint l'avís d'una altra trucada ciutadana, se'l va localitzar amagat darrere d'un vehicle al carrer Sant Pau, davant del Seminari.En veure's localitzat, va fugir en direcció a la Rambla Vella, fins que va ser interceptat a la plaça dels Sedassos. Quan els agents s'hi van acostar per parlar amb ell la seva actitud va ser molt agressiva, cridant i tancant els punys adoptant posició de baralla.A l'interior de les bosses que portava, els agents van trobar, entre altres objectes, guants, una maneta metàl·lica de color blanc, una gorra negra, una llanterna de cap, una colònia i un 'pendrive'. A l'interior de la jaqueta li van trobar una navalla de 8 cm de fulla.En el moment de la detenció, el presumpte autor es va girar de manera violenta contra un dels agents, tirant-lo a terra i doblegant-li el braç, motiu pel qual ha necessitat assistència mèdica.