La Guàrdia Civil intervé un cocodril dissecat que un tarragoní venia a Internet

L'home s'enfronta a una sanció que pot arribar al 300% del valor de l'animal

Actualitzada 07/02/2018 a les 10:51

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tarragona ha confiscat a un veí de Tarragona un cocodril dissecat de més d'un metre de llargada que havia estat posat a la venda a través d'un portal d'Internet. El propietari no va poder acreditar la legal procedència del cocodril, que s'ha inclòs al Conveni de Protecció d'Espècies de Fauna i Flora Silvestre mitjançant el control del seu comerç (CITIS). L'home s'enfronta a una sanció que pot arribar al 300% del valor de l'animal.La investigació es va iniciar quan agents del SEPRONA van constatar que en un conegut portal d'Internet s'havia publicat un anunci en el qual es posava a la venda un cocodril naturalitzat per taxidèrmia.Una vegada localitzat l'anunciant i posats en contacte amb el propietari de l'animal, es va concertar una entrevista on se li va requerir el document que autoritzava la seva legítima procedència o justificant de l'origen de l'espècie, i en no poder fer-ho se li va informar que s'adonaria del fet a la Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials de Tarragona per una suposada infracció a la Llei 12/95 de repressió del contraban.En alguns casos, aquesta pràctica pot ser constitutiva d'un delicte i pot comportar penes de presó i elevades multes.La importació, exportació, comerç, tinença o circulació d'espècies en perill d'extinció són d'interès de protecció especial, i per això la Guàrdia Civil treballa per a erradicar aquestes accions.