Instal·lades quatre noves cistelles al pavelló de Sant Pere i Sant Pau

La inversió ha tingut un cost de 13.948,88 euros

Actualitzada 07/02/2018 a les 15:26

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona ha instal·lat, aquesta setmana, quatre noves cistelles de bàsquet al pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau. Aquestes cistelles, ja penjades i que entraran demà dijous en funcionament, s’uneixen a les dues amb què ja comptava el pavelló. La inversió ha tingut un cost de 13.948,88 euros.La col·locació de noves cistelles permetrà que puguin tenir lloc diferents partits o entrenaments a l’hora ja que, fins ara, si s’havia de disputar un partit de bàsquet aquest ocupava el tram central de la pista i no podia celebrar-se cap altre pràctica esportiva. Cal recordar que l’equipament també està habilitat per acollir partits de futbol sala, handbol i gimnàstica rítmica entre d’altres esports.La regidora d’Esports, Elisa Vedrina, ha remarcat que amb aquesta «podrem donar millor servei als clubs i escoles, majoritàriament d’esport base, que hi entrenen diàriament».