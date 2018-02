Els Mossos d'Esquadra persegueixen una banda especialitzada en robatoris a vehicles

En el darrer cap de setmana es van produir un total de 12 robatoris i, l’any 2017, es van comptabilitzar més de 1.400 fets d’aquesta tipologia

El ‘modus operandi’

Els Mossos d’Esquadra estan al darrere d’un grup «molt actiu» d’entre 8 i 10 persones que duen a terme robatoris a l’interior de vehicles a la ciutat de Tarragona. L’any 2017 es van produir més de 1.400 fets d’aquestes característiques al municipi. Un repunt que es deu, segons apuntava el cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos al Tarragonès, l’inspector Vicenç Lleonart, a la «reactivació econòmica» del territori en termes d’esdeveniments, oci nocturn, mobilitat i turisme. I és que els robatoris a l’interior dels vehicles són una «problemàtica» que afecta des del mes de maig a la ciutat. Així ho reconeixien ahir, durant la Junta Local de Seguretat, el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor, l’Intendent Major de la Guàrdia Urbana, Enrique Ferreira, i el mateix Lleonart.El darrer cap de setmana, a Tarragona, es van produir un total de 12 robatoris a l’interior de vehicles, a més d’un a l’interior d’un habitatge. Els fets van tenir lloc divendres, quan els Mossos d’Esquadra van ser avisats d’aquests fets. Diumenge, els Mossos van enxampar a dos dels pressumptes lladres intentant repetir l’acció. Per aquest motiu, és previsible que els dos detinguts passin avui a disposició judicial, encara que els fets s’estan acabant d’investigar, segons informaven els Mossos a aquest mitjà.Els dos detinguts pels Mossos d’Esquadra podrien formar part d’una banda especialitzada en robatoris d’aquestes característiques, classificats pels Mossos d’Esquadra com un «delicte comú». Segons informava Lleonart, des del mes de maig, el repunt dels robatoris a l’interior de vehicles ha estat «substancial». Tot i això, durant els mesos d’estiu, la campanya de platges va funcionar «molt bé». Per aquest motiu, els usuaris de les platges tarragonines no van patir gairebé cap incident. Malauradament, però, els robatoris es van estendre a altres espais de la ciutat. Perquè tal com assegurava Lleonart, «la majoria s’han produït en aparcaments de la via pública».Lleonart detallava que els robatoris a vehicles «s’estenen» a tota la ciutat i, per aquest motiu, subratllava que «no hem d’estigmatitzar algunes zones o alguns barris». Tot i això, segons ha pogut saber aquest mitjà, barris com Bonavista o Sant Pere i Sant Pau han estat víctimes, en les darreres setmanes, de robatoris d’aquesta tipologia.Encara que els lladres no tinguin predisposició per una zona concreta de la ciutat, el que està clar és el seu modus operandi. Acostumen a realitzar els robatoris en grups de dues, tres o quatre persones. «Un vigila i la resta fan la feina», detallava Lleonart. La franja horària més utilitzada per dur-los a terme és la nocturna, i gran part dels robatoris es concentren entre el dijous i el diumenge, coincidint amb una major afluència de gent a la ciutat i un creixement de la mobilitat arreu del municipi.El cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos al Tarragonès va aprofitar la compareixença a la Junta Local de Seguretat per donar alguns consells bàsics que podrien evitar els robatoris. «Sempre diem que no es deixin objectes que puguin cridar l’atenció a l’interior dels vehicles. Si a un cotxe hi ha una cartera a la vista i a l’altre no, és molt probable que els lladres intentin robar al que té la cartera», expressava Lleonart. Els Mossos d’Esquadra seguiran investigant els fets per intentar reduir aquesta problemàtica, que va deixar 52 detinguts l’any passat.