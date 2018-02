El Ministeri portarà festivals d'arreu de l'Estat pel pla Cultural dels Jocs

Una de les extensions que arribarà a Tarragona és el Festival de Teatre Clàssic de Mèrida

El Pla Cultural dels Jocs Mediterranis comptarà amb la presència d’extensions de festivals i certàmens culturals d’arreu de l’Estat. Aquests, arribaran de la mà del Ministeri de Cultura, un dels agents que intervé en la creació del programa. Així ho assegurava a aquest mitjà el regidor Comissionat dels Jocs, Javier Villamayor. La notícia arriba dies després de conèixer que la fins ara encarregada del projecte, la regidora de Cultura, Begoña Floria (PSC), era substituïda pel primer tinent d’alcalde de la ciutat, José Luis Martín (PP).Una de les extensions que arribarà a Tarragona serà la del Festival de Teatre Clàssic de Mèrida. Així ho afirmava Villamayor, qui expressava que «estem treballant en aquesta línia». De fet, podrien ser dues les obres d’aquest festival les que arribarien a la ciutat en el marc del pla Cultural dels Jocs Mediterranis. En aquest sentit, Villamayor detallava que el programa «s’està acabant de concretar» i que, a hores d’ara, l’equip liderat per Martín està «ultimant» i «posant data en el calendari» per tots els esdeveniments. Sobre la durada del programa, el regidor Comissionat dels Jocs detallava que serà d’una «alta qualitat» i que tindrà una durada prevista de sis mesos.Sobre la desvinculació de Floria en aquest projecte, Villamayor expressava que «el que li hem de donar és rellevància a la feina que s’ha fet des de fa temps i que no només protagonitza l’Ajuntament de Tarragona. Hi participa la Diputació, Generalitat, el Ministeri de Cultura i d’altres actors culturals de la ciutat». A més, qualificava la feina de Floria d’«impecable», com també la de l’exregidor de Cultura, Josep Maria Prats.D’altra banda, Villamayor ratificava que hi haurà un suport extern tècnic que es farà càrrec de l’operativa del programa durant els Jocs, així com per l’obertura i la clausura o els espectacles. El pla Cultural dels Jocs es presentarà a Tarragona, però també a Barcelona i «arreu», segons Villamayor, encara que no hi ha estipulada cap data concreta.La gestió d’aquest pla ha tornat a aixecar les crítiques de l’oposició. Dimarts va ser ERC l’encarregada de comunicar a l’equip de govern que és un «desgavell». «És incomprensible que el Pla cultural recaigui en el regidor Martín, responsable de la cartera de Presidència, Transparència, Govern obert, Espais públics i Contractació, qui mai ha demostrat el mínim interès pels temes culturals», reblava el portaveu d’ERC, Pau Ricomà.