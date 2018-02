Detenen dos homes per robatoris a dos domicilis i dotze cotxes a Torreforta

El jutjat d'instrucció ha decretat la seva llibertat amb càrrecs i els investigadors no descarten futures detencions

El passat dilluns, els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Tarragona van detenir dos homes, de 23 i 31 anys, de nacionalitat algeriana i amb domicili a Tarragona, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a interior de domicili i una dotzena de robatoris amb força interior de vehicle.Al voltant de les 03.30 hores del passat dilluns es va rebre l’avís de la presència de quatre homes, amb carretons de supermercat carregats d’objectes i actitud sospitosa, caminant pel carrer Francolí de Tarragona.Després de fer les comprovacions, els agents van localitzar una furgoneta amb el vidre del copilot trencat i tot l’interior remenat. Immediatament es va muntar un dispositiu per tal de localitzar als autors del robatori. Poc després, en un terreny deshabitat proper a la furgoneta es va trobar una sèrie d’objectes que el titular del vehicle va confirmar que eren de la seva propietat, entre d’altres una màquina per fusionar fibra òptica valorada en 5.000€.Al carrer Francolí i contigus els agents van localitzar 11 furgonetes més saquejades mitjançant el mateix modus operandi.Finalment, els agents van localitzar i detenir a dos dels presumptes autors al carrer Penedès. Al carretó que duien es va localitzar diversos objectes i diners que provenien de l’interior dels vehicles esmentats anteriorment. En l’escorcoll dels detinguts, els agents van localitzar altres objectes que provenien de dos robatoris amb força, comesos l’1 i 3 de febrer a domicilis al carrer Francolí i al carrer Tortosa de Tarragona.Els investigadors no descarten futures detencions relacionades amb els fets i estan treballant amb la resta d’objectes recuperats per tal de poder esclarir la possible participació dels dos detinguts en robatoris similars comesos les últimes setmanes per la zona del barri de Torreforta de Tarragona.Els detinguts han passat avui a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que n’ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.