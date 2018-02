Absolen la dona que s'enfrontava a presó per defensar-se d'un intent de violació a Tarragona

L'home podrà eludir la pena d'un any de presó si es sotmet a un curs sobre igualtat de gènere

Actualitzada 07/02/2018 a les 15:44

L'Audiència de Tarragona ha absolt aquest dimecres la dona que s'enfrontava a un any i mig de presó per defensar-se d'un intent de violació a Tarragona. Després d'un pacte entre les parts per arribar a un acord de conformitat, s'ha condemnat l'home a un any de presó per un delicte d'agressió sexual consumada sense penetració. Una pena que podrà eludir si es sotmet a un curs sobre igualtat de gènere. Els fets es remunten a l'abril del 2013 quan la dona, davant l'atac de l'agressor, que volia mantenir relacions amb ella, li va clavar un cop a la cara amb un got de vidre, per la qual cosa se l'acusava d'un delicte de lesions amb instrument perillós. Finalment, ha quedat absolta ja que consideren que ho va fer en legítima defensa.En l'acord de conformitat, també es condemna l'home a no apropar-se a la dona a menys de 500 metres durant cinc anys. En concepte de responsabilitat civil haurà d'abonar la quantitat de 1.000 euros pels danys morals i 112 euros per les ulleres i els dos collarets trencats.Durant la vista, la defensa ha reconegut que, en el moment dels fets, l'home anava begut i drogat i que, ara ha demanat perdó. Les dos persones es coneixien perquè eren veïns i tots dos són de nacionalitat marroquina.En les conclusions provisionals, la fiscalia demanava un any i mig de presó a la dona mentre que l'agressor s'enfrontava a una pena de quatre anys per l'intent de violació.Els fets es remunten al 15 d'abril a quarts d'una de la matinada per l'entorn on vivia l'acusada. El processat, de nacionalitat marroquí i amb antecedents penals no computables a efectes de reincidència, volia mantenir relacions sexuals amb la dona. Aquesta es va negar i van començar a discutir i a forcejar entre ells, fins a l'extrem que ell la va agafar pel coll i li va arrencar uns collarets de perles.També se li van trencar les ulleres que duia. Aleshores ella va agafar un got de vidre d'una taula i li va clavar un cop a la cara. L'impacte li va causar ferides al front, a més de de contusions a l'espatlla dreta, al tòrax i a nivell de la cara. Va necessitar dos punts de sutura, analgèsics i antibiòtics i les ferides van trigar deu dies en curar-se. Passats els fets, a la cara li han quedat unes petites cicatrius.