Els abonaments del festival pels tres dies –se celebra de l’1 al 3 de juny- es poden adquirir per només 6 euros fins el 18 de març

Actualitzada 06/02/2018 a les 09:41

El Minipop ja ha posat a la venda les primeres entrades anticipades per la 8a edició del festival, que tindrà lloc de l’1 al 3 de juny al passeig de les Palmeres de Tarragona. Els abonaments per tots tres dies es poden comprar per un preu reduït de 6 euros fins el 18 de març. Ja es poden adquirir a través del web productesdelaterra.cat , mentre que en els propers dies també arribaran a diferents punts de venda de Tarragona, Reus, Cambrils, Constantí i Valls. A partir del 19 de març i fins el 31 de maig costaran 10 euros i a taquilla es vendran per 15 euros. L’entrada és gratuïta pels menors de tres anys.Per altra banda, el Minipop ja té nova imatge. L’artista Eva Jolis s’ha inspirat en l’origami per construir les lletres del Minipop i diverses il·lustracions que enguany acompanyaran el festival. La imatge vol transmetre la idea que durant tres dies l’essència del Minipop fa màgia i converteix Tarragona en un espai creatiu i cultural.Pel que fa al cartell musical, no es farà públic fins el 19 de març. Com sempre, l’acurada selecció del director musical del festival, Lluís Gavaldà, combina artistes de consolidats amb bandes emergents a punt de fer el salt. La programació musical, com cada any, es complementarà amb tallers creatius, teatre, fotografia, cinema i literatura, a més d’un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys, zona de descans, jocs i oferta gastronòmica.