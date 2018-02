La presentació de la Bóta, el Ninot i la Ninota dóna el tret de sortida al Carnaval

Els elements representen les reivindicacions, la crítica i la llibertat de la dona davant les actituds masclistes

La Baixada del Pajaritu

Aquest matí Begoña Floria, la consellera de Festes, juntament amb el Rei Carnestoltes, Hector López (Sinhus Sport) i la Concubina Yulán Serrano (Colours Fantasy) i els seus Sèquits han presidit la presentació dels tres elements claus del Carnaval: la Bóta, el Ninot i la Ninota.L'element de la Bóta representa les reivindicacions i la crítica. D’altra banda, el Ninot i la Ninota s’han plantat engalanats per la festa i Jordina Ros ha reivindicat, a través de la vestimenta de la Ninota, la llibertat de la dona davant les actituds masclistes.Amb aquest primer acte s'ha donat el tret de sortida al Carnaval de Tarragona. L'arribada demà a la ciutat del Rei i la Concubina engega els dies més importants del Carnaval de la ciutat. Dijous gras tindrem un any més el repartiment de coques de llardons i carnaval gastronòmic amb el tast de botifarra d’ou al Mercat Central; així com l’esperada Disfressa d’Or a la TAP, que ja ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.L’Associació d’Amics de la Colla Jove tornarà a organitzar la Baixada del Pajaritu. Es tracta d’una baixada d’andròmines, que se celebra aquest dissabte dia 10 de febrer, coincidint amb les festes de Carnaval. Es tracta d’un acte festiu, multitudinari, reivindicatiu i lúdic que l’A.A. de la Colla Jove organitza per segon any consecutiu. La Baixada del Pajaritu es farà per la baixada Pescateria i c. Cós del Bou. Mentre que la tornada a la plaça del Rei canvia i es farà per la baixada Misericòrida i el c. Cuirateries.Tot plegat començarà a les 9:30h del matí, a la plaça del Rei, on es farà la recepció d’andròmines. A les 11h, els primers pajaritus estrenaran la Baixada Pescateria per on, fins les 12h, desfilaran tots els participants. El lliurament de premis serà a les 12:30h.