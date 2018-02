La CUP vol saber l'estat de l'estudi epidemiològic i quin paper hi té la fundació Mediterrània

També exigeix que Ballesteros «es comprometi de la mateixa manera amb l’estudi de la qualitat de l’aire»

Actualitzada 06/02/2018 a les 12:41

La CUP demanarà, al proper consell plenari, que es faci públic l’estat de l’estudi epidemiològic al Camp de Tarragona i el paper que hi juga Mare Terra Fundació Mediterrània. Els independentistes preguntaran per aquesta qüestió «davant l’evidència que encara és la fundació qui segueix portant aquesta qüestió amb contacte directe amb Ballesteros», tot i que el responsable de l’estudi és la Generalitat. La CUP es pregunta «per què és una entitat qui hi va darrere i no l’Ajuntament, qui es va comprometre a garantir que tirés endavant l’estudi a partir de l’acord al Consell Plenari», i lamenten «la manca de transparència» respecte aquest tema.Mare Terra Fundació Mediterrània va tancar ahir una roda de contactes amb diversos partits polítics per tractar la posada en marxa de dit estudi. La darrera trobada va tenir lloc ahir dimarts amb Ballesteros i altres membres del PSC, qui va assegurar que destinarà una partida per dur a terme l’estudi epidemiològic. Aquest tema es remunta al ple del 17 de juliol de 2015, en què es va aprovar una moció assumida pel PSC i presentada per la fundació per dur a terme aquest estudi. Per tal que s’aprovés, es va retirar el punt amb el qual l’entitat s’atorgava a sí mateixa dur a terme el projecte.Per la CUP però, «aquesta entitat no sembla haver-se descinculat del tema». Al febrer de 2016 es va fer una primera reunió amb representants de l’Ajuntament de Tarragona, la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET), el Departament de Salut de la Generalitat i la mateixa fundació, després de la qual el seu president Ángel Juárez es comprometés davant la premsa a fer públiques les dades de l’estudi. Al llarg dels següents mesos, van anar sortint diverses informacions sobre el fet que seria la fundació qui, finalment, s’encarregaria de fer-lo.Arran d’això, la CUP va preguntar al ple del 24 d’abril de 2017 el cost de l’estudi i qui el faria. La consellera Ana Santos va respondre que «és la Generalitat qui té la responsabilitat i per tant qui ha de quantificar el cost» i que «l’Ajuntament col·laborarà, si s’escau, amb la part que li pertoqui». És per aquest motiu que, davant l’encara aparent vinculació de la fundació amb aquest estudi, el grup municipal demana saber quin és l’estat de l’estudi epidemiològic i quin paper hi té Mediterrània.Per altra banda, la CUP exigeix que Ballesteros «es comprometi de la mateixa manera amb l’estudi de la qualitat de l’aire» i demana conèixer «la quantitat exacta de la partida que ha promès Ballesteros per a l’estudi epidemiològic i a qui l’entregarà».