Juan Pedro Díaz, nou Gerent de l'AEQT

Actualitzada 06/02/2018 a les 13:15

Juan Pedro Díaz ha assumit, des el passat 1 de febrer, la Gerència de l’Associació Empresarial Química de Tarragona. Díaz serà l’encarregat de coordinar i potenciar les sinèrgies entre les diferents companyies associades i impulsar la interacció entre el sector i el seu entorn. La seva experiència nacional i internacional serà fonamental per al desenvolupament dels serveis que ofereix l’Associació.Juan Pedro Díaz, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Rovira i Virgili, va desenvolupar la seva carrera professional a l’empresa TAQSA (posteriorment Celanese) on va exercir diversos càrrecs de creixent responsabilitat, als camps del Supply Chain i Manufacturing arreu d’Europa, fins arribar a ser Director Global de Compres Indirectes i Serveis de l’empresa multinacional americana Celanese.