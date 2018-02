Enric Millo demana tenir «tolerància zero» amb la mutilació genital femenina

El delegat del Govern va inaugurar ahir la mostra ‘Eradiquem la mutilac

ió genital femenina’

Actualitzada 05/02/2018 a les 20:23

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va demanar ahir a Tarragona «tolerància zero» amb la mutilació genital femenina, una pràctica que «reuneix dues de les grans discriminacions del segle XXI: ser dona i ser nena». Millo va fer aquestes declaracions en el marc de la inauguració de l’exposició Eradiquem la mutilació genital femenina, que es podrà veure a la seu de la Subdelegació del Govern a la ciutat fins al 24 de febrer.L’exposició està formada per 35 il·lustracions finalistes del concurs Campanya d’Eradicació de la Mutilació Genital Femenina. La inauguració es va fer coincidir amb la celebració, ahir dimarts, del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. En aquest sentit, Millo va recordar que el govern espanyol ha adoptat diverses mesures per solucionar aquesta problemàtica, que segons declarava el mateix Millo, «afecta a 17.000 nenes del país que corren el risc de patir una mutilació genital». Algunes de les mesures del govern són la modificació del Codi Penal per introduir una circumstància agreujant per raó de gènere aplicable al delicte de mutilació genital femenina, una nova llei de protecció a la Infància, un estudi sobre la mutilació genital femenina, el suport a la resolució de l’ONU sobre la competència dels estats en aquest àmbit o l’esforç en la cooperació espanyola in situ en països com Etiopia.D’altra banda, Millo va recordar que totes aquestes mesures no serveixen de res si no es compleixen. «Amb la codificació no és suficient, cal aplicar les mesures perquè siguin efectives», subratllava el delegat del Govern. A més, assegurava que la política ha de ser «empàtica» amb les seves decisions. Per aquest motiu, opinava que «hem de veure les nenes que pateixen aquesta problemàtica com si fossin les nostres filles».Millo va expressar també que el segle XXI ha de ser el de la «consolidació dels drets». «Es pot ser tolerant amb la intolerància?», es preguntava el representant del Govern espanyol a Catalunya, i afegia que «la violència vers la dona és la gran xacra que hem de combatre aquest segle». Sobre les 17.000 nenes que corren el risc de patir la mutilació genital femenina a Espanya, Millo va expressar que l’executiu «impulsa des de fa temps mesures i accions necessàries no només per perseguir aquesta pràctica especialment nociva per a la salut física, psicològica, sexual i reproductiva de les dones i les nenes, sinó també per prevenir-la i atendre a qui la pateix».La mostra es podrà visitar fins al 24 de febrer al hall de la Subdelegació de Govern a la ciutat, a la plaça Imperial Tarraco.