El PP i una empresa externa es fan càrrec del Pla Cultural dels Jocs

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament, encapçalada per Begoña Floria (PSC), va deixar de treballar en el projecte fa un mes

Actualitzada 05/02/2018 a les 20:23

Crítiques de la CUP

El Pla Cultural dels Jocs Mediterranis, que tindran lloc a Tarragona entre els dies 22 de juny i 1 de juliol d’aquest any, ha passat a mans del Partit Popular. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, encapçalada per la socialista Begoña Floria, va deixar de treballar en aquesta qüestió fa un mes. Segons ha pogut confirmar aquest mitjà, el nou encarregat del Pla Cultural de Tarragona 2018 és el regidor popular José Luis Martín. Aquest, junt amb el seu equip i els serveis d’una empresa externa, haurà d’acabar de redactar i posteriorment executar aquest Pla a tan sols cinc mesos de l’inici de l’esdeveniment.El Pla Cultural dels Jocs Mediterranis ha passat, fins al moment, per mans de tres regidors de tres partits diferents. El primer que va encarregar-se de la realització del projecte va ser l’exregidor de Cultura, Josep Maria Prats, portaveu d’Units per Avançar. Prats, però, va dimitir després dels fets de l’1 d’octubre, motiu pel qual se’n va desvincular completament. Va ser aleshores quan la socialista Begoña Floria va agafar les regnes de la regidoria de Cultura i, al seu torn, del Pla Cultural dels Jocs.Una de les primeres declaracions de Floria després de tornar a la regidoria de Cultura va ser la següent: «El Pla Cultural dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018 estarà enllestit el mes de desembre». Era el 24 d’octubre de 2017. Més de tres mesos després, però, aquest projecte encara no ha acabat. I Floria i la resta de tècnics de Cultura es van desvincular del Pla fa un mes.L’equip de Floria, abans de desvincular-se de l’elaboració del Pla, va redactar un document on es recollien les diferents activitats culturals de la ciutat programades per aquest 2018. El document es va presentar a la comissió organitzadora dels Jocs, encapçalada per Javier Villamayor (PSC) abans del 31 de desembre de 2017. Aquella fou la darrera tasca encomanada a l’àrea de Cultura del consistori. Tot i això, Floria va voler subratllar a aquest mitjà que «des del meu punt de vista, el govern és un, i és indiferent qui hi hagi al capdavant».El nou encarregat del Pla Cultural és el primer tinent d’alcalde i regidor de Presidència, Transparència, Govern Obert, Espais Públics i Contractació de l’Ajuntament, José Luis Martín (PP). Aquest, comptarà amb els serveis d’una empresa externa per elaborar el projecte.El nou canvi al capdavant d’aquest projecte ha aixecat les crítiques de la Candidatura d’Unitat Popular. «La CUP exigim al govern municipal que sigui transparent amb tot aquest desgavell i volem conèixer els detalls sobre el mencionat programa cultural i per què ha causat tant de malestar dins la regidoria de Cultura», expressaven els anticapitalistes. Des de la CUP lamentaven que, «de tant en tant, es parla d’aquest Pla, però ningú no l’ha vist», i subratllaven que tot el que envolta els Jocs Mediterranis és «opac».D’altra banda, es posicionaven a favor de la idea que l’exregidor de Cultura, Josep Maria Prats, va presentar en un inici: l’elaboració del Pla ha de ser tasca de la Fundació Jocs Mediterranis 2018. Amb l’entrada de Floria, però, aquesta opció es va desestimar, i Cultura va tornar a fer-se càrrec del Pla. «Entenem que aquesta decisió tenia tota la seva lògica, ja que la dotació de personal de Cultura fa temps que és clarament insuficient i, si les feines es tiren endavant, és perquè les persones que hi fan feina tenen una capacitat de treball més que demostrada i són uns grans professionals», declaraven els anticapitalistes.En les darreres setmanes, no només la CUP ha reclamat declaracions de l’equip de govern. Altres grups municipals com ERC o el PDeCAT també han demanat una reunió de la comissió informativa dels Jocs 2018 de manera urgent per la «desinformació» que hi ha al seu voltant.