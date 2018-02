Arga Sentís no repetirà com a cap de llista en les eleccions municipals

La dirigent i regidora d’ICV col·laborarà en la creació d’una coalició que aglutini «diferents sensibilitats ideològiques d’esquerres»

Arga Sentís, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament de Tarragona, va anunciar ahir que no repetirà com a cap de llista en les eleccions municipals que se celebraran el mes de maig del 2019, en les que aquesta formació pretén formar part del nou conglomerat de formacions, Catalunya en Comú, que actualment gairebé no té presència a la ciutat de Tarragona. Sentís considera que és necessari «un relleu» i la seva intenció és poder col·laborar en la configuració d’una coalició àmplia que sigui capaç «d’integrar diferents sensibilitats ideològiques d’esquerres», per recosir la ciutat «urbanísticament i socialment».Sentís va arribar a l’Ajuntament el 2011 i està cobrint la seva segona legislatura al consistori tarragoní. La regidora, que en diverses ocasions ha informat que la seva meta no era superar les dues legislatures, en una entrevista a Tarragona Ràdio, va oficialitzar la decisió de no tornar a presentar-se, almenys en llocs susceptibles de ser escollida regidora.ICV serà una de les formacions que s’integrarà en la nova estructura política que s’està gestant en l’àmbit català. «Estem treballant en el procés de construcció de Catalunya en Comú, que volem sigui un referent» per a distintes forces d’esquerres, i «volem que tingui un desplegament territorial», va dir Sentís. «L’objectiu és que, entre diferents actors, puguem construir un espai polític, sent corresponsables i sense exclusions», va subratllar ahir la regidora d’Iniciativa.A la pregunta si ICV prescindirà de les seves sigles, Sentís va afirmar que «l’important és el projecte, no les sigles, perquè tampoc es tracta de renunciar a res». L’edil va remarcar que «nosaltres, tradicionalment, ens reinventem, com quan vam fer amb el PSUC per crear un nou espai polític». «Ens ha passat en altres ocasions, com quan vam passar del comunisme a l’ecosocialisme». La meta que es persegueix és «un canvi efectiu i democràtic».Per altra banda, Sentís va recordar que entre els promotors de Catalunya en Comú «hi ha gent de distintes forces polítiques com Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida o Podem, entre altres». Pel que fa a Tarragona, la regidora defensa que s’ha de fer «una aposta» amb persones «amb experiència» per «construir un nou espai amb gent del centre i dels barris de la ciutat».Sentís va assegurar que la llista amb la que la nova formació concorrerà a les eleccions municipals del pròxim any «es decidirà democràticament en unes primàries». «Aquesta és la nostra tradició i l’hem de mantenir», va dir la regidora. Sentís ha estat l’única representant d’ICV al consistori de Tarragona en les dues darreres legislatures. En les eleccions del 2011, la candidatura liderada per la regidora va sumar 2.602 vots, xifra que representa el 5,39 per cent dels sufragis emesos pels tarragonins, i en les del 2015 –legislatura actual– va obtenir 2.853 vots, el 5,64 per cent de l’escrutini final. Cal dir que, a la ciutat de Tarragona, l’estadística estableix, gairebé per norma, que perquè una llista electoral aconsegueixi estar representada a l’Ajuntament requereix, com a mínim, rebre el cinc per cent dels vots.