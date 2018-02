Apareixen sanes i estàlvies les germanes desaparegudes a la Floresta

La família de les dues joves, una d'elles menor, no tenia notícies seves des del passat 29 de gener

Les dues germanes desaparegudes al barri tarragoní de la Floresta, de les quals la família no en tenia notícies des del passat 29 de gener, han aparegut sanes i estàlvies. Els Mossos d'Esquadra van localitzar la germana major d'edat a Barcelona la matinada dissabte 3 de febrer, mentre que la noia menor d'edat va presentar-se el vespre del mateix dia a la comissaria dels Mossos de Tarragona acompanyada de la seva mare i la seva germana.La primera de les joves en ser localitzada ha estat la germana major d'edat. Una patrulla dels Mossos va veure la noia prop de les 00.30h al carrer del Clot de Barcelona i van informar-la que els seus pares havien interposat una denúncia per la seva desaparició. La jove va manifestar la voluntat de començar una nova vida fora de casa, a Sant Adrià del Besòs, i els agents van comunicar-li que havia d'informar-ho a la comissaria per tal de retirar el requeriment.Seguint les indicacions de la policia, la noia es va presentar una estona més tard a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tarragona. Els agents van preguntar a la noia per la seva germana menor també desapareguda, però la jove no va aportar cap informació. El mateix dissabte 3 de febrer, ja al vespre, les dues germanes es van presentar a la comissaria de Tarragona junt a la mare, dient que la menor ja havia tornat a casa, motiu pel qual es va retirar la denúncia de desaparició.