Veïns del carrer Sevilla temen l'obertura d'un bar musical als baixos del bloc

El propietari del local assegura que la seva intenció és obrir un bar convencional que tancaria les portes als clients a les 10 de la nit

Actualitzada 05/02/2018 a les 09:39

La comunitat de veïns del número 7 del carrer Sevilla ha iniciat una recollida de firmes contra la possible obertura d’un bar musical, fet que ha estat desmentit pel propietari del local, Joan Sanchís, qui ha assegurat a aquesta redacció que la seva intenció és «obrir un bar» convencional, que tancaria «a les 10 de la nit». En els papers que els veïns estan plasmant les firmes de les persones contràries al citat establiment, el text assegura que l’objectiu del propietari del local «és obrir, pròximament, un bar musical, amb zona recreativa, amb un horari ampli des del matí fins a la nit i un aforament de 145 persones».Els promotors de la recollida de firmes consideren que «aquesta activitat suposarà un perjudici a la convivència ciutadana, ja que s’ocuparà la via pública per part dels usuaris del local, podent-se produir sorolls molestos per crits que alterin la tranquil·litat dels veïns durant les hores de descans». Per la seva banda, Sanchís va dir, en relació a la recollida de firmes, que els veïns «facin el que vulguin», i va informar que està a l’espera que l’ajuntament em doni el permís».