Una empresa de Tarragona evacuada per sospites de la solidesa de l'edifici

Els treballadors d'Agrolab Ibérica han sentit sorolls dels forjat de la primera planta

Actualitzada 05/02/2018 a les 16:14

Aquest matí, a les 12.15 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per part de l'empresa Agrolab Ibérica, situada a la carretera de València, perquè els treballadors han sentit sorolls al forjat de la primera planta.Una dotació de Bombers ha evacuat com a mesura preventiva l'edifici dels laboratoris i ha fet una valoració arquitectònica. Tot i que no hi ha hagut cap despreniment, l'empresa està a l'espera que la seva asseguradora enviï l'arquitecte per fer una valoració més detallada.