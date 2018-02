Un venedor ambulant de Bonavista detingut per resistència a l'autoritat

El detingut era un jove de 19 anys que va propinar puntades de peu als agents

El diumenge al migdia, agents de paisà de la Guàrdia Urbana van detenir un venedor de 19 anys per un delicte de desobediència i resistència als agents de l'autoritat. Els agents realitzaven un control planificat al mercat de Bonavista, tant per evitar furts com per controlar la venda ambulant.A la cruïlla entre els carrers 11 i 20 els agents van localitzar un grup de persones realitzant venda ambulant que, malgrat intentar fugir en un primer moment, van ser aturats per la guàrdia urbana. Durant la fugida, una de les persones va abandonar la bossa que transportava.El jove de 19 anys, que va ser detingut, es va mostrar en tot moment molt nerviós, fins al punt de donar-los puntades de peu. Els agents van examinar la bossa esportiva localitzada i van trobar al seu interior 9 jaquetes i 22 peces de roba, totes presumptament falsificacions.