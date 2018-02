Ni la pluja atura la tradicional Xatonada Popular del Vendrell

Griselda Solé ha guanyat el 32è Concurs de Mestres Xatonaires, celebrat ahir al matí

El Vendrell va viure aquest cap de setmana la Xatonada Popular, que es va poder celebrar tot i la pluja «gràcies a la carpa», destacava ahir el regidor d’Activitats i ocupació, Kenneth Martínez. D’aquesta manera, el municipi va donar el tret de sortida, tal i com ja és tradicional, a la temporada de xató a través d’un esdeveniment que ja es va encetar dissabte amb algunes activitats prèvies. Una d’elles va ser el curset dirigit a menors de 13 anys, en el qual els participants van aprendre a elaborar aquesta amanida típica del Baix Penedès i del Garraf i que al Vendrell, a diferència d’altres municipis, s’incorpora l’escarola i el romesco, però també truites de fesols o patates.La jornada central, marcada per la pluja, es va viure ahir diumenge. A mig matí es va donar inici a la 32a edició del Concurs de Mestres Xatonaires, sent Griselda Solé la participant més ben valorada pel jurat i, així, ingressava en la universitat del xató. Aquesta, però, no era la primera vegada que Solé participava en el concurs i, de fet, l’any 2013, ja va resultar guanyadora. En segona posició va quedar Sergi Rovira, mentre que en tercer lloc es va situar Maria Sarasa.La festa es va completar amb una exhibició de xatonaires infantils, en la qual els més petits de casa van ser els protagonistes, tot mostrant la recepta que els seus familiars els han ensenyat a cuinar. El matí també va estar amenitzat pel showcooking que va oferir Oriol Castro que, amb dues estrelles Michelin és ambaixador de la Ruta del Xató. A més, el prestigiós xef és considerat per Ferran Adrià com «un dels millors del món», sent el creador, conjuntament amb Mateu Casañas i Enrich Xatruch, dels restaurants Compartir, a Cadaqués, i Disfrutar, a Barcelona.Paral·lelament, al llarg de tot el matí d’ahir i fins les quatre de la tarda, els visitants van poder gaudir dels estands ubicats a la Rambla, tots ells relacionats amb el món del xató, i la 25a Fira de productes alimentaris naturals i artesanals.El calendari xatonaire seguirà aquesta setmana, amb el torn de Sitges, on se celebrarà la Setmana del xató, mentre que el 25 de febrer es passarà el relleu a Vilafranca del Penedès. La temporada es tancarà l’11 de març amb Calafell.