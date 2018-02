L'entitat Taula Amiga reparteix 70.000 racions de menjar durant 2017 a Tarragona

En total, durant 2017 s'ha pogut atendre a 234 famílies de Tarragona.

Taula Amiga, entitat dedicada a oferir menjador social i programes d'inclusió, va repartir 70.000 racions de menjar durant 2017 a Tarragona. D'aquestes, 18.000 han estat menús elaborats i servits en el propi menjador, i dirigits a les persones ateses en l'espai de beneficència, i 52.000 s'han distribuït en racions individuals de productes frescs dirigides a famílies vulnerables de la ciutat de Tarragona (amb l'objectiu que aquests aliments fossin elaborats en els seus propis domicilis).L'augment respecte anys anteriors s'ha produït en les racions de menjar fresc (sense cuinar) que es reparteix en la instal·lació annexa al menjador. Aquest servei es va iniciar fa dos anys amb 4 famílies i actualment atén 60 famílies de manera setmanal (s'ha multiplicat per 10 des de l'inici i ha augmentat un 50% respecte a 2016 quan s’atenien 40 famílies). En total, durant 2017 s'ha pogut atendre 234 famílies de Tarragona.L’entitat que ha complert 4 anys de funcionament sota la gestió de Formació i Treball, ha volgut destacar que «aquest resultat ha estat possible gràcies a la gran quantitat de donacions que ha rebut Taula Amiga durant l'últim any. Al costat de la subvenció anual de l'Ajuntament de Tarragona, que permet repartir 60 menús diaris, cada vegada són més les empreses, entitats i particulars que col·laboren amb el nostre projecte social.»L'entitat també destaca que «cada cop més veïns s’acosten per preguntar com col·laborar. L’únic requisit és que les donacions de menjar siguin de productes envasats per assegurar las condicions alimentàries i higiènic-sanitàries adequades. Com por exemple, cartrons de llet, bots de llenties, ampolles d’oli..».Una altra dada a ressaltar, segons l'associació, és l'augment de voluntaris. En particular, durant 2017 expliquen que «hem comptat amb un equip de 30 voluntaris en actiu. Xifra que no ha parat d'augmentar des de l'obertura de Taula Amiga, el que demostra una major consciència ciutadana i coneixement del servei entre els veïns i veïnes de Tarragona».