Jordi Ferré encapçalarà la llista de PxC a les municipals del 2019

El president de l’Associació de Veïns la Catedral diu que «Tarragona està més enfonsada que el Titànic»

Actualitzada 04/02/2018 a les 20:37

Plataforma per Catalunya (PxC) concorrerà a les eleccions municipals del 2019 amb una llista que encapçalarà Jordi Ferré, president de l’Associació de Veïns la Catedral. Aquesta formació política va uns anys que valora la possibilitat de presentar-se als comicis i, finalment, ha decidit tirar endavant amb el seu projecte, tot i que el més probable és que la candidatura neixi amb un altre nom «perquè Plataforma per Catalunya no té una bona imatge per a alguns sectors», va dir Ferré. El futur candidat a les municipals ha manifestat a aquesta redacció que «nosaltres no tenim res a veure amb la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada», qui actualment lidera el partit Somos. Ferré ha afirmat que la ciutat necessita un canvi de rumb perquè «Tarragona està més enfonsada que el Titànic» i s’ha mostrat crític amb els partits amb presència al consistori, en general, i amb l’equip de govern, en particular.Ferré ha remarcat que «fa temps que ens reunim amb Plataforma per Catalunya, amb el regidor del Vendrell August Armengol, i jo hi col·laboro, i, finalment, m’he decidit a encapçalar la llista». «Nosaltres coneixem Tarragona al cent per cent, no com VOX –es va presentar fa dos diumenges–, que va dir que no tenen programa». Ferré ha afegit que «volem a la llista gent seriosa i preocupada per la ciutat».Plataforma per Catalunya és considerat un partit xenòfob. En aquest sentit, Ferré ha subratllat que «nosaltres busquem el benestar per a tots els ciutadans de Tarragona, però pensem que els primers són els de casa, ja que hi ha molta gent que està patint a causa de la crisi econòmica». El futur cap de llista de la formació reclama «més seguretat» i qüestiona «el control que fa la Generalitat dels menors tutelats que porta a Tarragona, que normalment provoquen situacions conflictives».Entre les qüestions que més preocupen a aquest partit polític, Ferré s’ha referit «als sorolls vinculats als locals d’oci, un urbanisme lamentable o el fet que un edifici com el Banc d’Espanya el controlin els de sempre i no es faci, per exemple, una biblioteca o una sala cultural de la qual pugui gaudir tota la població i no només uns quants, o que no ens venguin més fum amb el pàrquing Jaume I». Ferré confia que Plataforma per Catalunya, o la formació derivada que es presenti amb un altre nom, pugui «obrir-se camí a Tarragona perquè cada cop hi ha més partits, però molts no estan preparats políticament per administrar una ciutat com la nostra». «Hi ha gent que fa tant de temps que s’hi dediquen a la política i ja han esgotat les idees», ha remarcat.«A Tarragona tot és molt repetitiu, no hi ha res de nou, i ara estic pendent de què decideix l’Ajuntament amb una proposta que he fet a l’equip de govern per recuperar una versió modernitzada del sereno, una idea que es fa des de fa anys a Gijón i que molta gent m’ha comentat que seria molt útil perquè donaria feina a aturats de llarga durada de més de cinquanta anys, que tenen molt complicat tornar a tenir un lloc de treball», ha posat com a exemple d’una iniciativa que formarà part del projecte.Preguntat pel procés que viu Catalunya, referit a la independència i el dret a decidir, Ferré ha afirmat que «és una comèdia, un culebrot». «Jo sóc espanyol i català, i no estic a favor de la independència, però no entraré a sac en el tema», ha dit.