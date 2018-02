El Serrallo recull firmes contra el tràfic de drogues i l'incivisme

En una setmana, prop de tres-cents veïns han signat per demanar solucions a l’Ajuntament i altres administracions

Actualitzada 04/02/2018 a les 22:11

La presència d’ocupes en molts pisos, l’incivisme i la proliferació de baralles amb arma blanca han decidit la nova junta directiva de l’Associació de Veïns del Serrallo a recollir firmes de protesta. L’objectiu és traslladar la problemàtica que viu el barri a l’Ajuntament i altres administracions i exigir que es posin mans a la feina. El 27 de gener passat, en el curs de l’assemblea en què es va escollir la nova directiva que presideix David Martín, «ja vam recollir més de 200 firmes», van dir Rafel Lluís i Ingrid Martínez a aquesta redacció. Ahir, diumenge, l’entitat veïnal va muntar un punt de recollida firmes al passeig Voramar i, en la primera hora, ja havien passat cinquanta persones per estampar la seva rúbrica a favor de la iniciativa de l’associació, «tot i el mal temps i el fred que fa, perquè la gent està molt preocupada», va dir Lluís.Ingrid Martínez va informar que, al Serrallo, hi ha un elevat nombre de pisos ocupats i que, només al carrer Sant Andreu, l’associació té controlats una dotzena, «la majoria propietat de bancs». Aquesta situació ja fa mesos que dura, però darrerament els veïns han comprovat un augment considerable de les baralles i, fins i tot, del «tràfic de drogues al mig del carrer, ja que no s’amaguen». Una de les persones que acabava de signar el manifest que l’associació remetrà a l’Ajuntament va apuntar que «moltes persones, tant grans com joves, tenen por d’anar pel carrer perquè a vegades són increpades per aquesta gent i a ningú li agrada topar-se amb baralles amb navalles i ferits».Les primeres denúncies que va presentar l’associació de veïns davant l’Ajuntament «són de l’any 2015», va dir Martínez, i «des de fa cosa d’un any la situació ha empitjorat». «Volem posar fi a aquesta situació», va remarcar, i amb l’objectiu de guanyar suports abans de dirigir-se a l’Ajuntament, «el pròxim dissabte farem una nova recollida de firmes», va apuntar Lluís, qui es va mostrar molt satisfet de la resposta del veïnat, «ja que en una setmana n’hem recollit més de dues-centes cinquanta».Per altra banda, els representants de l’associació de veïns van assegurar a Diari Més que es produeixen massa actes d’incivisme «i molts ocupes buiden la casa i deixen al carrer tot tipus d’objectes, com mobles i matalassos». En aquest punt, un dels veïns va assenyalar en direcció al carrer de Sant Joan, on hi havia un sofà.El document signat pels veïns informa que l’associació sol·licita «a l’Ajuntament i a les institucions pertinents de la nostra ciutat que tinguin en consideració la situació que tenim al barri i adoptin les accions i mesures necessàries per solucionar-ho». Afegeix que «volem viure i passejar tranquils pels nostres carrers, sense tenir por». En el text, denuncien, entre altres qüestions, «la irresponsabilitat per part dels propietaris dels pisos ocupats il·legalment». El document també el defensen «propietaris i llogaters dels locals comercials, restauradors i clients d’aquests, i altres negocis afectats per la situació que pateix el barri».En els quatre punts del manifest també hi figuren «la brutícia al carrer, el consum i venda de drogues amb total impunitat durant el dia i baralles que en ocasió són amb arma blanca». La nova junta de l’associació confia que les administracions prenguin nota i posin remei «a una situació que fa massa temps que dura».