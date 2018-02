El PDeCat demana explicacions pel retard de la plataforma del Miracle

El partit recorda que el govern municipal es va comprometre a aprovar el projecte per dignificar la zona l’octubre de l’any passat

Actualitzada 05/02/2018 a les 15:36

El Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) a l’Ajuntament de Tarragona ha lliurat per escrit una sol·licitud d’informació a l’equip de govern (PSC-PP) per tal de conèixer el perquè del retard en l’aprovació del projecte de reforma de la Plataforma del Miracle. «El govern municipal es va comprometre a aprovar el projecte l’octubre de l’any passat, un projecte que havia de millorar la plataforma de formigó, dignificar l’entorn i donar activitat a la zona amb l’obertura d’un restaurant», ha recordat el portaveu del PDeCAT, Dídac Nadal, que ha assegurat que, a hores d’ara, «no hem rebut cap informació sobre l’esmentada actuació».El portaveu del PDeCAT espera que no «passi el mateix que amb el famós projecte Ecoparc del Miracle». «És inadmissible que aquesta zona del passeig del Miracle, un indret de postal, resti des de fa tants anys amb les patètiques condicions en què es troba», ha manifestat Nadal.La Plataforma del Miracle resta tancada des del juliol del 2013 i durant molts anys l’Estat espanyol i l’equip de govern han estat discutint sobre qui era el responsable del manteniment de l’espai. Finalment, l’any passat, el govern municipal va reconèixer que era competència de l’Ajuntament de Tarragona.«Davant la impossibilitat d’enderrocar la Plataforma per l’elevat cost que suposa, una quantitat econòmica que l’Estat espanyol no ha fet arribat mai, cal que l’equip de govern posi en marxa totes les actuacions de millora necessàries per posar fi al deteriorament que pateix l’estructura», ha manifestat el portaveu del PDeCAT.