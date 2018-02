Marxa contra la violència masclista arran de la denúncia d'un intent de violació per la via verda del Vendrell

Organitzen la protesta davant «la passivitat» del consistori, que diu que activen tots els protocols

Actualitzada 04/02/2018 a les 12:25

Més d'un centenar de veïns del Vendrell han participat aquest diumenge en la marxa contra la violència masclista pel tram de la via verda del municipi. La manifestació es va organitzar arran de la denúncia al desembre d'un intent de violació i de la presència d'un exhibicionista en un dels trams del recorregut de la via. «La sensació d'inseguretat va ser tanta, que vam decidir fer una protesta i posar damunt la taula quines mesures creiem que es poden implementar perquè això deixi de passar», ha explicat a l'ACN una de les organitzadores, Mireia Redondo, que apunta que aquest problema no afecta exclusivament la via verda. Redondo ha afirmat que la «passivitat» del consistori, que els ha retornat una resposta «descafeïnada» davant les alertes, els ha fet organitzar-se. El regidor de Seguretat Ciutadana, Ferran Trilla, ha explicat a l'inici de la marxa que l'Ajuntament dona suport a les protestes i que activen tots els protocols per evitar que aquestes situacions es puguin repetir.