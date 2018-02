L’accident ha tingut lloc a la N-340 i ha implicat un camió i dos turismes

Actualitzada 04/02/2018 a les 21:54

Les víctimes eren de l'Arboç

Tres persones han perdut la vida aquesta tarda en un accident de trànsit a la N-340, al punt quilomètric 1.190, al Vendrell. Durant tota la tarda ha estat plovent per aquesta zona i això pot ser una de les causes per les quals el camió ha fet la tisora i ha col·lidit amb dos turismes. A conseqüència del xoc, els tres ocupants d’un dels turismes han perdut la vida a l’acte. L’accident també ha deixat tres ferits menys greus que han estat traslladats a l’hospital del Vendrell. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat set patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers, quatre ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del SEM.Les tres persones mortes a l'accident eren veïnes de l'Arboç i l'ajuntament del municipi ha anunciat una concentració demà a les 12 del matí davant l'ajuntament per realitzar un minut de silenci i protestar contra la presència de camions a la N-340.