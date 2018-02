Detinguts per manipular el comptaquilòmetres d'una seixantena de vehicles

En un dels vehicles van rebaixar més de 160.000 km el comptaquilòmetres

Actualitzada 03/02/2018 a les 13:37

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat un home de 40 anys i una dona de 30, de nacionalitat ucraïnesa i veïns de Tarragona per delicte d’estafa i falsificació de document mercantil. Aquesta parella adquiria vehicles de rènting o de subhastes amb una antiguitat inferior als quatre anys, ja que així cap d’ells havia passat la ITV i no constava cap referència oficial al número de quilòmetres realitzats. Els detinguts manipulaven el comptaquilòmetres i els rebaixaven en milers de quilòmetres per aconseguir més benefici de la venda. En alguns vehicles van arribar a rebaixar fins a 160.000 quilòmetres i la suma total de quilòmetres rebaixats en els diferents cotxes ascendeix a quatre milions. Amb aquesta estafa els detinguts obtenien un benefici de 2.500 euros per cada vehicle manipulat. Fins al moment, els Mossos d’Esquadra han localitzat 19 persones estafades.