La campanya de mecenatge per al videoclip de Joan Reig enceta la recta final

El patrocini del Celler Masroig ha donat una gran empenta al projecte

Actualitzada 02/02/2018 a les 16:23

El proper 7 de febrer finalitza la campanya de micromecenatge a Verkami de Joan Reig per fer el videoclip del seu primer disc en solitari i per editar-lo en format vinil de 10 polzades amb sis cançons. El Celler Masroig ha apostat pel cantant i l'ha patrocinat, donant una empenta important al projecte de Reig.El Celler Masroig i Joan Reig han fet una degustació de vins per trobar el maridatge perfecte entre els vins DO Montsant del Celler Masroig i “La culpa”, la cançó del seu nou videoclip.Per gravar el videoclip, Joan Reig i el seu equip han creat una campanya de Verkami que ja arriba al seu tram final. Entre les recompenses, hi ha l’entrada per al concert presentació del disc i videoclip, el dissabte 14 d’abril al Casino de Constantí. Aquest dia també es desvetllarà el vi culpable, aquell que el Celler Masroig ha triat per “La culpa”, una cançó que parla de retorns emocionals.A pocs dies de finalitzar la campanya de Verkami, més de 200 mecenes ja han comprat alguna de les recompenses, com un LP firmat, una entrada per al concert presentació o el ja exhaurit i celebrat concert privat, entre d’altres opcions.