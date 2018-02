L'Any Montserrat Abelló recordarà la poeta amb recitals i concerts

Prop de 50 d’entitats d’arreu dels territoris de parla catalana s’han implicat en l’organització d’exposicions i conferències dedicades a la tarragonina

Tarragona va donar el tret de sortida de l’Any Montserrat Abelló, amb un acte que es va celebrar al Saló de Plens de l’Ajuntament amb presència dels seus fills Mireia i Miquel. Abelló va néixer al carrer d’Apocada l’1 de febrer del 1918, dijous va fer cent anys, i tot i que el destí la va portar a viure a moltes ciutats –vint anys exiliada a la xilena Valparaiso–, «sempre va dir que estimava Tarragona i que se la feia seva», va dir Monte Palau, professora de la URV i experta en la seva obra. Palau va definir Abelló com «una dona que va lluitar com a escriptora, feminista i catalana».L’acte el va obrir la regidora Begoña Floria, en absència de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, que estava indisposat. Floria, va destacar la personalitat de la poeta i escriptora tarragonina, nomenada Filla Predilecta de la ciutat el 2015 i que va rebre la Creu de Sant Jordi el 1998.La comissària de l’Any Montserrat Abelló, Laura Borràs, va destacar que en els pròxims mesos «celebrarem la seva vida i obra», i va dir que la Generalitat convoca aquesta activitat «per fer una commemoració però, sobretot, per aprendre» de persones com l’homenatjada. Amb les diverses activitats que es duran a terme al llarg dels pròxims mesos, «volem seduir a qui encara no coneix la seva poesia».Amb la intenció de fer arribar l’obra de Montserrat Abelló a nous públics i de tirar endavant noves publicacions, al llarg d’aquest 2018 i part de 2019, més d’una cinquantena d’entitats d’arreu dels territoris de parla catalana organitzaran jornades, exposicions, conferències o recitals. La commemoració girarà entorn de la veu poètica d’Abelló, la seva trajectòria com a traductora i el seu compromís amb la igualtat de gènere i el país. El 29 de novembre s’impulsarà un simposi acadèmic a l’Institut d’Estudis Catalans amb la presència de les universitats. Laura Borràs va expressar el propòsit d’aplegar l’obra poètica completa en un únic volum.Borràs, que també és diputada al Parlament de Catalunya, va definir Abelló com una de les veus «imprescindibles» del segle XX i XXI a Catalunya per la seva obra i per l’interès internacional que va despertar en ser una «important» traductora «de l’anglès i cap a l’anglès». En aquest sentit, la comissària va qualificar la seva contribució de «magnífica» i va recordar que l’antologia d’Abelló és «imprescindible».Entre les activitats que s’oferiran hi destaquen recitals i concerts. Segons va explicar Borràs, una part important de l’obra de la poeta tarragonina ha estat musicada. «Diversos cantants s’han fet seva la poesia de Montserrat Abelló i això es podrà veure en un concert amb les diferents veus», va subratllar Borràs. Pel que fa a les conferències, la primera ja ha tingut lloc a Tolosa de Llenguadoc i altres entitats han previst incloure’n a la seva programació. La Biblioteca Montserrat Abelló, de Barcelona, presentarà un programa d’activitats amb cicles de conferències durant tot l’any que s’estendrà fins al 2019.La Institució de les Lletres Catalanes ha elaborat, per la seva banda, l’exposició itinerant Visc i torno a reviure, cada poema, cada paraula. Estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades que pretén fer un recorregut per la trajectòria vital i literària.