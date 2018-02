Fan proves a dos carrers de Bonavista per acabar amb els talls de llum constants

Els veïns denuncien les apagades que es produeixen en molts trams de carrer cada nit des de fa 8 anys i SECE busca la millor solució tècnica

Alguns trams de carrer i carrers sencers de Bonavista queden a les fosques quan arriba la nit. Les apagades de llum a la via pública són diàries i s’estan produint des de fa vuit anys, segons denuncien els veïns.L’Ajuntament de Tarragona afirma que s’estan realitzant proves pilot a dos carrers del barri per saber quina és la solució tècnica més adient per acabar amb les avaries i millorar la instal·lació. Això representa canviar 1.500 punts de llum, el que suposa una elevada inversió que «és prioritària per a l’Ajuntament de Tarragona», segons ha confirmat el consistori a Diari Més.El barri de Bonavista presenta problemes en l’enllumenat públic pel tipus d’instal·lació amb què compta. Això fa, segons l’Ajuntament, que els dies de pluja i per les obres que es fan a les façanes dels edificis hi hagi avaries constants.Ara fa tot just un any l’empresa pública adjudicatària del manteniment dels fanals a la via pública de Tarragona, SECE (Sociedad Española de Contrucciones Eléctricas) va rebre l’ordre de l’Ajuntament de canviar els fanals que fallaven. El canvi de punts de llum – que, segons els veïns, es va realitzar en un dels carrers del centre– no ha acabat amb el problema «perquè les apagades de llum les pateix tot el barri», segons un dels veïns.El veïnatge denuncia la inseguretat que provoca trobar-se trams de carrer a les fosques. Per als que resideixen de Bonavista la situació requereix una solució immediata i definitiva. Els recents i reiterats actes vandàlics contra vehicles aparcats al barri ha incrementat la inseguretat a la zona. Els veïns denuncien, tal com va recollir Diari Més, que s’estan trobant els seus cotxes amb els vidres trencats o les rodes punxades. En alguns dels casos els han robat objectes de l’interior del vehicle i en altres, no.«Esperem que l’Ajuntament escometi millores al barri, sobretot enguany i de cara als Jocs Mediterranis. Es fan moltes més inversions a barris com Torreforta o Campclar que al de Bonavista», diu un dels veïns.Els problemes d’inseguretat que provoquen els talls continus en l’enllumenat públic i les darreres trencadisses de vehicles estan fent que s’instal·li entre els residents el temor per la mala imatge que pot acabar projectant el barri entre els molts forans que trien el barri per gaudir de la seva àmplia oferta de bars.A finals de 2016 Diari Més se’n va fer ressò de les queixes dels veïns per la mateixa problemàtica. Aleshores els talls de llums estaven localitzats en almenys vuit carrers: el Tres, el Quatre, el Cinc, el Sis, el Deu, el Dinou, el Vint-i-dos i el Vint-i-tres.